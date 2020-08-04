Microsoft, Cortana Dijital Asistanının Fişini Çekiyor

Microsoft, Google ve Apple'a karşı daha fazla direnemedi ve dijital asistanı Cortana'yı, en azından akıllı telefonlardan kaldıracağını doğruladı.

  • Ercan Uğurlu
Microsoft'un Dijital Asistanı Cortana Sona Geldi

Microsoft, dijital asistanı Cortana'da yolun sonuna geldi. Apple ve Google ile olan dijital asistan yarışında daha fazla dayanamayacağını anlayan Microsoft, Cortona'nın fişini çekmeye karar verdi. Cortona, 2021 yılında akıllı telefonlardan kaldırılacak.

Google'ın Android ekosisteminde kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan Google Asistan ve diğer yandan Apple'ın iPhone'larında yer alan Siri ile rekabet edemeyen Cortona dijital asistan uygulaması, Microsoft tarafından iOS ve Android marketlerinden 2021 yılı içinde kademeli olarak kaldırılacak. Microsoft, Cortona için yaptığı yatırımları, sesli asistandan daha fazla faydalanabileceği bir alana kaydıracak.

Microsoft'un operasyonu yalnızca Cortona ile sınırlı değil. Şirket, Harman Kardon Invoke ve ilk nesil Surface kulaklık desteğini de kesecek. Microsoft, bu iki cihaza sahip olanlara ise 50 ve 25 Dolarlık hediye çeki armağan edecek.

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