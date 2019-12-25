Bu Chrome İşlevlerini Kaldırılmadan Önce Deneyin

Chrome 79, her zaman olduğu gibi bir dizi yenilikle herkese sunuldu. Bunun yanında bu sürüm, bazı işlevler için son sürüm olacak. İşte Chrome 80 itibariyle kaldırılacak, ancak şu an kullanabileceğiniz işlevler.
Okuyucu Modu: Google, birkaç aydır test ettiği bu işlevi kaldırma kararı aldı. İşlevi etkinleştirmek için chrome://flags/ altında #reader-mode-heuristics ve #enable-reader-mode-in-cct ayarlarını etkinleştirmeniz gerekli.
Önerilen Makaleleri Gizleme: Yeni sekme sayfasında önerilen içerikleri artık #enable-ntp-remote-suggestions ayarını kapatarak gizleyemiyorsunuz. Bunun yerine "Sizin için makaleler" bölümündeki üç noktaya tıklayıp, "gizle" seçeneğine tıklayabilirsiniz.
Overscroll ve Yatay Sekme Geçişi: Telefonda parmağınızı sağa ve sola sürükleyerek sekmeler arasında geçmenizi sağlayan işlev, Chrome 80 ile birlikte kaldırılacak. Bunun yanında açık sekmeleri dikey yerine yatay olarak düzenleyen işlev de kaldırılacak.
Bu işlevleri denemediyseniz, şu an #overscroll-history-navigation flag ve #enable-horizontal-tab-switcher ayarlarını etkinleştirebilirsiniz.
FTP desteği: FTP protokolü hayatını sürdürse de Chrome'un FTP desteği, önümüzdeki birkaç sürümde yavaşça kaldırılacak. Chrome 80'de #enable-ftp ayarını etkinleştirerek FTP'yi geri getirebileceksiniz ancak Chrome 82'de bu ayar da kaldırılacak.
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