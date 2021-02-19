Bu Cihaz Her Yerde Wi-Fi Ağı Oluşturabiliyor

TP-Link, SIM kart ile her yerde kolayca Wi-Fi ağı oluşturmayı sağlayan yeni MiFi cihazını satışa sunuldu. M7000 model ürün, on cihaza kadar hızlı, kolay ve taşınabilir Wi-Fi ağı oluşturuyor.

TP-Link M7000 ile Wi-Fi Ağı Her Yerde

Daha önce genellikle sık seyahat edenler, yurtdışı gezileri ya da sabit internet olmayan yerler için tercih edilen taşınabilir Wi-Fi cihazları (MiFi), Covid salgını ile birlikte evden çalışanların da kullandığı ağ çözümlerinden oldu. Bazı şirketler, çalışanlarının evlerde kesintisiz ve güçlü internet ile daha iyi hizmet verebilmesi için data hatlı SIM kart ile bu cihazları çalışanlarına temin etti. Böylece MiFi cihazlarına daha fazla talep oluştu.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, tüketicilere bol seçenek sunduğu MiFi cihazlarına bir yenisini daha ekledi. Küçük boyutu, kategorisinde uygun fiyatı ve kolay kullanımı ile öne çıkan M7000, çantada, cepte her yere rahatlıkla taşınabiliyor. İçinde yer alan pil ile 8 saat çalışabilen ürün, 10 cihaza kadar bir WiFi ağı oluşturabiliyor. Böylece aynı anda birden fazla cihaza destek verebilen mobil WiFi ağı kuruluyor. Örneğin, pandemi dönemini yazlığında geçirmeyi tercih eden bir aile, sabit internet bağlantısı yoksa bu cihaz ile rahatlıkla işlerini yapabiliyor, çocuklar eğitimlerini sürdürebiliyor.

SIM kart takıldığında mobil WiFi hazır

M7000 MiFi cihazının kullanılabilir hale gelmesi de son derece kolay. Bu ürünü alan kullanıcıların bir de data hatlı SIM kart almaları gerekiyor. Cihazın içine SIM kart takılıp cihaz açıldığında WiFi ağı hazır hale geliyor. TP-Link'in bu cihazlar için geliştirdiği ücretsiz uygulaması olan tpMiFi ile şifre değişikliği, ağ adı, bağlantı ayarları gibi her tür işlem kolayca yapılabiliyor. Ağa bağlı cihazlar, pil durumu gibi bilgiler de Android ve iOS destekli bu uygulamadan izlenebiliyor. Ayrıca hangi cihazların ağa bağlanabileceği, data limitleri gibi ayarlar da bu uygulamadan basit birkaç işlemle yapılıyor.

Son derece kolay oluşturulan mobil WiFi ağı, cihazla birlikte gidilen her yere taşınıyor. Yeni nesil 4G FDD/TDD-LTE destekli olan cihaz ile HD videolar takılmadan izlenebiliyor, online eğitim rahatlıkla yapılabiliyor, dosyalar hızlıca indiriliyor.  Birçok ülke ve bölge ile uyumlu olan cihaz, normalleşme başladığında yurtdışı seyahatlerde avantajlı ve esnek internet bağlantısı için ideal bir yol arkadaşı olacak. 

TP-Link M7000 MiFi cihazının tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 67 USD olarak açıklanıyor.

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