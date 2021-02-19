Bu Cihaz Her Yerde Wi-Fi Ağı Oluşturabiliyor

TP-Link, SIM kart ile her yerde kolayca Wi-Fi ağı oluşturmayı sağlayan yeni MiFi cihazını satışa sunuldu. M7000 model ürün, on cihaza kadar hızlı, kolay ve taşınabilir Wi-Fi ağı oluşturuyor.