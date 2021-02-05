Bu Cihazın, Sahibine 4 Milyon Dolara Patlayacağını Kimse Tahmin Etmemişti

Valve'ın Steam Kontrolcüsü, bir farenin netliğini geleneksel bir oyun kontrolcüsünün işlevselliğiyle birleştirmeye çalışan ilginç bir cihazdı. Bu iddialı hedefe hiçbir zaman gerçekten ulaşamasa da, Half-Life:Alyx'in arkasındaki stüdyo, Steam Kontrolcüsünün onlara 4 milyon dolara mal olacağını tahmin etmemişti.
Valve'a açılan bir davada jüri, Steam Kontrolcüsünün tıklanabilir arka kanatçıklarıyla ilgili bir patenti ihlal ettiğini tespit ettikten sonra, şirketin SCUF Gaming'e bu cezayı ödemesini kararlaştırdı. Kontrol kanatçıklarının patenti SCUF'un sahibi Ironburg Inventions şirketine ait. Firma yaptığı açıklamada, "Valve, davranışının mantıksız bir ihlal riski içerdiğini biliyordu, ancak yine de devam etmeyi tercih etti" dedi.
Ironburg, Steam Kontrolcüsünün ilk prototipinin CES'te gösterildiği 2014 yılında Valve'ı patentini ihlal ettiği konusunda önce uyardığını, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını da belirtti.
ABD Bölge Yargıcı Thomas Zilly, Ironburg Inventions ile hemfikir oldu ve Valve tarafından patentlerin yedi kere ihlal edildiğine hükmetti. Valve'nin savunması, Steam Kontrolcüsünün kanatlarının Ironburg tarafından patentlenenlerden bariz şekilde farklı olmasıydı, ancak bu itiraz kabul edilmedi.
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