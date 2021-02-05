Bu Cihazın, Sahibine 4 Milyon Dolara Patlayacağını Kimse Tahmin Etmemişti

Valve'ın farenin netliği ile geleneksel bir oyun kolunun işlevselliğini birleştirmek için geliştirdiği Steam Kontrolcüsü sadece hedefe ulaşamamakla kalmadı, bir de şirketin 4 milyon dolarlık büyük bir ceza almasına yol açtı.