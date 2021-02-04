Elon Musk Tweet Attı; Bir Kez Daha Ortalık Darmaduman Oldu

Elon Musk'ın piyasaları sallayan tweet'lerine yenilerini ekledi. Tesla CEO'su, bu kez de alternatif kripto para birimi Dogecoin'den bahsetti; Dogecoin'in değeri saatler içinde "uçtu".

Elon Musk, Bu Kez Dogecoin'i "Uçurdu"

Elon Musk, kelimeleriyle piyasaya yön vermeye devam ediyor. Birkaç gün önce Twitter hesabına sadece "Bitcoin" yazarak ve bir Bitcoin simgesi kullanarak Bitcoin'in değerini saatler içinde adeta "uçuran" Tela CEO'su, şimdi de diğer bir kripto para birimi olan Dogecoin'in büyük artış yaşamasına neden oldu.

Musk, bugün attığı ilk tweet'te sadece "Doge" yazdı. Bu bile Dogecoin'in yükselişinin başlamasına yetti. Hemen ardından da kendisini de içeren bir resmi paylana Musk, mesaja "Hoş geldin" ibaresini ekledi. Bunu, "Dogecoin halkın kripto para birimidir" şeklinde üçüncü bir tweet daha attı.

Bu 3 paylaşım, Dogecoin'in gün içerisinde 7üzde 75 oranında bir değer artışı yaşamasına yol açtı.

Ancak bu yükseliş çok uzun sürmedi. Sadece birkaç saat sonra Dogecoin'in değeri düşüşe geçti ve yüzde 50 oranında bir düşüş yaşandı.

Tüm bu yaşananlar, Elon Musk'ın özellikle kripto para birimi borsasında ne kadar önemli bir isim olduğunu gösteriyor. Ama şurası da bir gerçek; kripto para birimleri, Elon Musk gibi isimlerin tek bir kelimesi ile çok hızlı değer kazandıkları gibi, çok da hızlı değer kaybedebiliyor. Bu yüzden kripto paralara yatırım yaparken çok dikkatli olmakta yarar var.

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