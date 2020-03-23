Bu Galaxy S20 özellikleri Galaxy S10 ve Note 10'a da Geliyor

Samsung Galaxy S20'nin bazı yeni özellikleri, Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 kullanıcılarına geliyor.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S10 ve Note 10'a Galaxy S20 Özellikleri

Samsung, Galaxy S20 özelliklerinden bazılarını Galaxy S10 ve Galaxy Note 10'a getireceğini daha önce açıklamıştı, ancak bunların hangileri olduğu belli değil. Sonunda Samsung Hollanda ekibi, bunların hangi özellikler olduğunu açıkladı. Galaxy S20'deki yeni özellikler yakında Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 kullanıcılarına bir yazılım güncellemesiyle sunulacak. Peki, bu özellikler hangileri?

Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 cihazları, Galaxy S20'nin Tek Çekim, Video için Pro modu, gelişmiş galeri uygulaması, hızlı paylaşım ve müzik paylaşımı özelliklerini alacak. Böylece yazılım anlamında Galaxy S20'yle eş değer hale gelecek olan Galaxy S10 ve Galaxy Note 10, bu sayede kullanıcılarına güncel bir telefon deneyimi yaşatmaya devam edecek.

Samsung Hollanda'nın açıklamasına göre yeni güncelleme mart ayının sonunda Hollanda'daki Galayx S10 ve Note 10 kullanıcılarına sunulacak. Ancak diğer ülkeler bu yazılım güncellemesini ne zaman alacak, şimdilik belli değil.

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