iPhone 12 Pro, iPhone 12'den Çok Farklı Olabilir

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun önümüzdeki eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Apple'ın yeni oyuncakları elbette halihazırda piyasada olan iPhone 11'lerden belli ölçülerde fark yaratacak ve yeni özelliklere sahip olacak. Mart ayını geride bırakırken yavaş yavaş iPhone 12'ler ile ilgili bilgiler de gelmeye başlıyor. Yeni gelen bilgilere göre ise iPhone 12 Pro'da özellikle kamera konusunda önemli yetenekler bulanacak.
iPhone 12 Pro haberleri, sızan iOS 14 kod satırlarına dayanıyor. Burada yer alan bilgilere göre iPhone 12 Pro, temel iPhone 12'den kamera konusunda büyük farklar içerecek. Bunlar arasında iPhone 12 Pro'da çok daha iyi bir portre modunun ve arttırılmış gerçeklik özelliklerinin bulunacağı bilgisi yer alıyor.
Ayrıca yine kod satılarına göre, iPhone 12 ailesinde tanıtılacak 3 modelden 2'si ToF sensör sahibi olacak. Böylece selef modellere göre çok daha iyi bir alan derinliği sağlayacak olan yeni modeller, bakalım Android tarafındaki rakipleriyle bu konuda boy ölçüşebilecekler mi. Zira ToF sensör Android tarafında halihazırda pek çok akıllı telefonda kullanılıyor.
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