Bu Gezegende Yağmur Değil, Demir Yağıyor

Şu ana kadar yağmur hakkında pek çok farklı şey duymuşsunuzdur. Bazı şarkılarda renk değiştiren yağmur, pek çok hikayede de gözyaşlarını gizleyen varlık olarak öne çıkar. Hatta Satürn'ün ayı Titan'da metan yağmurlarının yağdığını da biliyor olabilirsiniz. Ancak bu olayların hiç biri, Dünya'dan yaklaşık 640 ışık yılı uzaklıktaki aşırı sıcak gezegen WASP-76b'nin yağmurları kadar etkileyici olmayabilir. Bu uzak gezegende gün geceye dönerken oldukça garip bir olay yaşanıyor; demir yağmuru başlıyor!
Nature dergisinde yayınlanan bulgular, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki Very Large Telescope'u aracılığıyla yapılan 60 günlük gözlemler sonucunda ortaya çıkmış durumda. Astronomlar, Very Large Telescope'un yeni aracı Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations (Espresso – Kayalık Dış Gezegenler için Echelle Spektrografı ve Kararlı Spectroskopik Gözlemler) verisini kullanarak, ultra sıcak gezegenden yayılan ışığın emilimini incelediler ve bu demir yağmur olayını buldular.
WASP-76b, yıldızıyla kütlesel çekim kilidi içerisinde bulunduğundan dolayı, Dünya ve Ay söz konusu olduğundaki gibi yıldıza sadece bir yüzünü gösteriyor. Bunun anlamı da yıldıza bakan tarafın aşırı ışınıma maruz kalması ve sıcaklığın 3.800 derece Fahrenheit (yaklaşık 2.100 derece Celsius) üzerine çıkması oluyor. Bu sıcaklık da, demir gibi metalleri buharlaştırıyor. Gezegenin şiddetli rüzgarları bu buharı göreceli olarak serin olan 2.700 derece Fahrenheit sıcaklığındaki (yaklaşık 1.150 derece Celsius) gece tarafına taşıyor.
Buharlaşan demir gece tarafına geçerken bu göreceli soğuk ile karşılaşınca yoğunlaşıyor ve demir yağmuru başlıyor.
Makalenin başyazarı Cenevre Üniversitesi, İsviçre'den astronom David Ehrenreich'in de basın açıklamasında söylediği üzere "bu gezegeni akşamüstleri yağmurlu olan bir gezegen olarak düşünebilirsiniz, ancak burada demir yağıyor."
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