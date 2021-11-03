Bu İşlemci Süper Bilgisayardan Tam 60 Bin Kat Daha Güçlü!

Çinli bilim insanları, mevcut süper bilgisayarlardan tam 60 bin kat daha hızlı kuantum işlemci geliştirdiklerini duyurdu.

  • Ercan Uğurlu
Süper Bilgisayardan Tam 60 Bin Kat Güçlü İşlemci!

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