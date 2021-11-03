Bu İşlemci Süper Bilgisayardan Tam 60 Bin Kat Daha Güçlü!

Geleneksel süper bilgisayarları geride bırakabilecek bir kuantum bilgisayar geliştirme yarışı tam gaz devam ederken, dünyanın dört bir yanından araştırmacılar bu konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor. Kuantum bilgisayarların yeterli boyutlara indirgenmesi durumunda, mevcut süper bilgisayarların adını silebilecek yapıda bir sıçramaya sebep olabileceği fikri büyük heyecan yaratırken, müjde Çin'den geldi.
Çin'den bir araştırma ekibi, 66 işlevsel kübitli süper iletken bir kuantum işlemci geliştirdiğini duyurdu. Bu işlemcinin, karmaşık bir örnekleme hesaplaması ile karşılaşıldığında herhangi bir süper bilgisayarı rahatlıkla alt edebilecek yapıda olduğu ve hesaplama işlemini ise sadece bir anda yapabildiği iddia ediliyor. Bunun kuantum bilgisayarlar için önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Çinli araştırmacılar, geliştirdikleri işlemciye Zuchongzhi adını vermişler.
Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Jian-Wei Pan, Zuchongzhi'nin performansını şu şekilde anlatıyor: "Geliştirdiğimiz işlemci, 66 fonksiyonel kübit içeriyor ve önceki kuantum işlemlere kıyasla 2 – 3 kat daha zorlu olduğunu tahmin ettiğimiz son derece karmaşık örnekleme problemlerini yalnızca 1.2 saat sürede tamamlayabiliyor. Aynı örnekleme problemini en güçlü süper bilgisayara verdiğimizdeyse bu işlemin tamamlanmasının 8 yıl gerekeceğini düşünüyoruz."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın