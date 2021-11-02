Samsung Galaxy S22'de microSD Kart Yuvası Olacak mı, Olmayacak mı?

Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy S22'yi ocak ayındaki etkinlikte tanıtması bekleniyor. Telefonla ilgili sızıntılar gelmeye devam ederken, yeni haberler Galaxy S22'de merak edilen microSD kart yuvasına ilişkin.
Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S21 serisinde hiçbir modele microSD kart seçeneği eklememiş ve bununla kullanıcılarını üzmüştü. Galaxy S tarihinde daha önce de karşılaştığımız bu durum, Samsung'un sonraki modellerde microSD kart yuvasına yer vermeyi sürdürmesiyle kalıcı olmamışken, şimdi benzeri bir hamlenin gelip gelmeyeceği merak konusu.
Yeni gelen sızıntılar, Galaxy S22 serisinde microSD kart desteği bekleyenleri üzeyebilir. Zira telefonların sahip olacağı depolama alanları muhtemelen Galaxy S21 serisiyle benzer olacak ve microSD kart desteği bulunmayacak.
Buna göre Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ta 128 GB ve 256 GB seçeneği, Galaxy S22 Ultra'da ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneği yer alacak. 512 GB'lı Ultra modelini seçecek olanların microSD karta pek ihtiyaç duymayacağı aşikar, ancak diğer modelleri isteyenler için bu durum can sıkıcı olabilir.
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