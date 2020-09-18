Bu Kez Ryzen 4000 Sızıntısı AMD'den Geldi

AMD, Zen 3 mimarisine sahip yeni işlemcilerinin 8 Ekim'de piyasaya çıkacağını doğruladı. Ryzen 4000 serisine çok az bir süre kaldı, ancak halen sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler ise, şirketin kasasından çıkmış gibi. Zira işlemcinin pek çok detayına ışık tutuyor.
AMD'nin yeni Ryzen 4000 serisi, Zen 3 mimarisini temel alacak. Vermeer kod adlı Ryzen 4000 CPU serisi, çok yongalı tasarımını koruyacak, ancak 2 Core Complex Die'yı (CCD) bir araya getirerek, her kompleks içinde tek CCX (Core Complexities) bulunduracak. Bu temel ile Zen 2 mimarisinden farklı olacak olan Zen 3, kompleks başına 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı sahip olacak ve totalde 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile üst gömlek performans üretecek. İşlemcinin saat frekansları ise 5 GHz'e rahat ulaşabilecek.
Zen 3 için bir diğer bilgi ise DRAM'e ilişkin. Zen 3'ün DRAM kanalı başına 512 GB'a kadar veri işleyebilme kapasitesine sahip ve 1333 MHz ile 3200 MHz frekansları arasında DRAM desteği yer alacak.
Belgede Ryzen 4000 CPU'lardan bekleyebileceğimiz performansa ilişkin net bir bilgi yok, ancak daha önceki söylentiler, Zen 3'ün Zen 2'ye kıyasla yaklaşık yüzde 15 ila yüzde 17 arasında daha yüksek performans sağlayacağını gösteriyor. Bunun doğru olup olmadığını ise 8 Ekim'de görebileceğiz.
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