Çinli uzmandan şoke eden iddia: Koronavirüs insan yapımı ve Çin örtbas etti

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeni ile dünyada ölü sayısı 1 milyona yaklaşırken, 29 milyon 185 bin 779 kişiye virüs bulaştı. Tüm dünyada koronavirüsünün nasıl ortaya çıktığıyla ilgili tartışmalar sürerken herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.
ÇİNLİ DOKTORDAN KOVİD-19 İDDİASI
thefederal.com internet sitesinin aktardığı bilgilere göre Çin'den kaçtığı iddia edilen Çinli virolog Li-Meng Yan, SARS-Cov-2 virüsünün bir Wuhan laboratuvarında insan yapımı olduğuna dair kanıtı olduğunu iddia etti.
Yeni tip koronavirüs salgını ilk olarak Wuhan'dan bildirildi ve kısa süre sonra virüsün yarasadan veya pangolinden insanlara geçtiği iddia edildi.
KANITLARI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Yan, virüsün pazardan çıkmadığını, bunun sadece aldatmacadan ibaret olduğunu, şehirdeki bir viroloji laboratuvarından geldiğine dair kanıtı olduğunu öne sürüyor.
Dr Li, Hong Kong Halk Sağlığı Okulu'nda çalışırken, amirinin ilk olarak 31 Aralık'ta Wuhan'da yeni bir "SARS benzeri" virüsü araştırmasını istediğini, ancak çabalarının daha sonra "bastırıldığını" öne sürüyor.
ÜNİVERSİTEDEN İTİRAZ
Çinli yetkililerin onu ülkeden kaçmadan önce gözden düşürmeye başladığını söyledi. "Tüm bilgilerimi sildiler ve ayrıca insanlara benim hakkımda söylenti yaymalarını söylediler" dedi. The Sun'a göre Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü ve Hong Kong Üniversitesi iddialarına itiraz etti.
DSÖ: DOĞAL KÖKENLİ OLDUĞUNA EMİNİZ
Mayıs ayında ABD Başkanı Trump da benzer bir iddiayı dile getirmişti. Ancak Dünya Sağlık Örgütü bu iddiayı kesin olarak yalanladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan o dönem Trump'ın, yeni tip koronavirüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." demişti. Ryan, pek çok bilim insanının Kovid-19'un gen dizilimini defalarca incelediğini söylemişti.
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