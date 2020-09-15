Çinli uzmandan şoke eden iddia: Koronavirüs insan yapımı ve Çin örtbas etti

Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona adım adım yaklaşırken Çinli virolog Li-Meng Yan'ın yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti. Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin koronayı örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü...

Çinli virolog Li-Meng Yan' dan dikkat çeken açıklama: Virüs insan yapımı!

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeni ile dünyada ölü sayısı 1 milyona yaklaşırken, 29 milyon 185 bin 779 kişiye virüs bulaştı. Tüm dünyada koronavirüsünün nasıl ortaya çıktığıyla ilgili tartışmalar sürerken herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.

ÇİNLİ DOKTORDAN KOVİD-19 İDDİASI

thefederal.com internet sitesinin aktardığı bilgilere göre Çin'den kaçtığı iddia edilen Çinli virolog Li-Meng Yan, SARS-Cov-2 virüsünün bir Wuhan laboratuvarında insan yapımı olduğuna dair kanıtı olduğunu iddia etti.

Yeni tip koronavirüs salgını ilk olarak Wuhan'dan bildirildi ve kısa süre sonra virüsün yarasadan veya pangolinden insanlara geçtiği iddia edildi.

KANITLARI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Yan, virüsün pazardan çıkmadığını, bunun sadece aldatmacadan ibaret olduğunu, şehirdeki bir viroloji laboratuvarından geldiğine dair kanıtı olduğunu öne sürüyor.

Dr Li, Hong Kong Halk Sağlığı Okulu'nda çalışırken, amirinin ilk olarak 31 Aralık'ta Wuhan'da yeni bir "SARS benzeri" virüsü araştırmasını istediğini, ancak çabalarının daha sonra "bastırıldığını" öne sürüyor.

Virologist Dr. Li-Meng Yan Claims Coronavirus Lab 'Cover-Up' Made Her Flee China | Loose WomenVirologist Dr. Li-Meng Yan Claims Coronavirus Lab 'Cover-Up' Made Her Flee China | Loose Women
Dr. Li-Meng Yan is a scientist who was working at the Hong Kong School of Public Health when she turned whistleblower on the Chinese Government, after she alleged they knew about the spread of the coronavirus before publicly acknowledging the outbreak. As a result, Dr Yan claims she had to flee to the US for her own safety and is now determined to spread her findings to the world. She joined the Loose Women from a secret location to tell us why she felt compelled to speak out, even if it meant putting her life on the line. The Chinese National Health Commission, World Health Organisation and University Of Hong Kong dispute her claims. From series 24, broadcast on 11/09/20 Like, follow and subscribe to Loose Women! Watch Loose Women on the ITV Hub: Subscribe now for more! Website: YouTube: Facebook: Twitter: Catch Loose Women every weekday from 12.30pm on ITV, STV and the ITV Hub. Join our panellists as they share their lives and talk about everything from friendships to relationships, parenting to politics, mental health and much, much more. Tune in to find out what your favourite Loose Women have been up to, watch exclusive interviews with showbiz stars, and get a much needed laugh at lunchtime. #loosewomen

ÜNİVERSİTEDEN İTİRAZ

Çinli yetkililerin onu ülkeden kaçmadan önce gözden düşürmeye başladığını söyledi. "Tüm bilgilerimi sildiler ve ayrıca insanlara benim hakkımda söylenti yaymalarını söylediler" dedi. The Sun'a göre Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü ve Hong Kong Üniversitesi iddialarına itiraz etti.

DSÖ: DOĞAL KÖKENLİ OLDUĞUNA EMİNİZ

Mayıs ayında ABD Başkanı Trump da benzer bir iddiayı dile getirmişti. Ancak Dünya Sağlık Örgütü bu iddiayı kesin olarak yalanladı.  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan o dönem Trump'ın, yeni tip koronavirüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." demişti. Ryan, pek çok bilim insanının Kovid-19'un gen dizilimini defalarca incelediğini söylemişti.

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