Çinli uzmandan şoke eden iddia: Koronavirüs insan yapımı ve Çin örtbas etti

Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona adım adım yaklaşırken Çinli virolog Li-Meng Yan'ın yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti. Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin koronayı örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü...