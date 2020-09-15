Süperbilgisayarlar için 72 Çekirdekli Bir İşlemci Geliyor

Bu işlemci evinizdeki veya işyerinizdeki PC için değil: SiPearl'ün süperbilgisayarlarda kullanılacak 72 çekirdekli işlemcisinin ayrıntıları, internete sızdı!

72 çekirdekli işlemci yolda

Fransız bir politikacının Twitter'da paylaştığı bir gönderi, yanlışlıkla SiPearl'ün yüksek performanslı işlemcisinin ayrıntılarını ortaya çıkardı.

ARM'nin Neoverse Zeus çekirdeklerini kullanan SiPearl Rhea SoC'si, "exascale'e yaklaşan" deneysel süperbilgisayar platformunda kullanılacak. SiPearl'ün ürettiği Cronos, Avrupa'da ilk exascale süperbilgisayarda kullanılmıştı. 72 ARM Neoverse Zeus çekirdeğini temel alan SiPearl Rhea SoC, Amazon Graviton 2 ve Ampere Altra gibi işlemcilerle rekabet edebilecek. SoC'nin frekansları ve ön bellek boyutları şimdilik bilinmiyor.

SiPearl Rhea'nın ilginç özelliklerinden biri, bellek alt sisteminin çok yüksek bellek bant genişliği sunan dört HBM2E yığınına dayanması ve ek bellek kapasitesi için dört veya altı DDR5 SDRAM denetleyicisine sahip olması. Yonga 72 çekirdek kullandığından RAM ihtiyacı oldukça yüksek. Dolayısıyla melez bir bellek alt sisteminin kullanımı kabul edilebilir.

Twitter gönderisine göre SoC, TSMC'nin N7 üretim teknolojisini kullanacak. Rhea işlemcilerin 2021'de kullanıma hazır hale gelmesi ve ön-ExaFLOPS sınıfı bir deneysel makinede kullanılması bekleniyor. Daha da gelişmiş bir SoC ailesi ise 2022 veya 2023'te Cronos adıyla ortaya çıkacak ve Avrupa'da geliştirilen exascale süperbilgisayarda kullanılacak.

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