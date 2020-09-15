Süperbilgisayarlar için 72 Çekirdekli Bir İşlemci Geliyor

Bu işlemci evinizdeki veya işyerinizdeki PC için değil: SiPearl'ün süperbilgisayarlarda kullanılacak 72 çekirdekli işlemcisinin ayrıntıları, internete sızdı!