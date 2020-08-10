Bu Özelliklere Daha Ucuzu Yok! Monster Aryond A27 V1.1 İncelemesi!

Monster bu kez karşımıza bir monitör ile çıktı. Evet, oyuncu notebook'ları ile başlayan macera, oyuncu ekipmanları ve aksesuarlarıyla devam ederken, şimdi şirket bir de monitör işine girdi ve ilk modeliyle de adeta herkesi ters köşeye yatırdı demek mümkün. Çünkü ortaya çıkan iş gerçekten de takdire şayan.
Monster, Aryond adını verdiği ilk monitörünü satışa çıkarttı. Muhtemelen bu da notebook'larında olduğu gibi yeni bir seri halini alacak. Zira bu ilk model A27 V1.1 adıyla adlandırılmış durumda. Sonraki versiyonları da önümüzdeki dönemde arka arkaya gelecektir.
Aryond A27 V1.1'i özel yapan şey, sahip olduğu özellikleri, piyasada diğer rakiplerle karşılaştırdığınızda daha uygun fiyata satın alabilyor olmanız. Monitörün teknik özelliklerine geçeceğiz, ancak gelin önce tasarımıyla, şekli şemaliyle bu cihaza bir göz atalım.
Monster Aryond A27 V1.1 Tasarımı Nasıl?
Monster Aryond A27 V1.1, 27 inç büyüklüğünde kavisli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Son dönemde oyuncular tarafından aranan özelliklerden biri olan kavisli ekran tercihinde bulunan Monster, 1500R yarıçaplı bir kavis ile ekranın boyuna da uygun ölçüde bir dokunuşta bulunmuş.
Günümüzde bir oyuncu monitöründe aranan özelliklerden bir diğeri de kuşkusuz ışıklandırma oluyor. Aryond'da da ekranın arkasında RGB şeritleri görebiliyoruz. Güzel görünen bu ışıklandırma, özellikle monitörü duvar önüne yerleştirdiğinizde, duvarda güzel bir yansıma yapabiliyor.
Bu monitörün bir diğer önemli özelliği, tasarımıyla gayet ergonomik yapıda olması. Ekranı döndürebiliyorsunuz, çevirebiliyorsunuz, öne ve arkaya eğebiliyorsunuz ve hatta yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Bu seçenekler kullanımı zenginleştiriyor, ekran başında oturduğunuz uzun sürelerde, ekranı kendinize göre ayarlamanıza olanak tanıyor.
Monitörün bağlantılarına baktığımızda, burada HDMI 1.4 portu ve HDMI 2.0 portunu ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Ayrıca burada DisplayPort 1.2 girişi de yer alıyor. Böylece bu monitörü 3 farklı cihaza rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Yani bir PC'niz, 2 de oyun konsolunuz varsa, sürekli olarak kablo takıp çıkartmakla uğraşmayacaksınız. Sadece ekranın sağ kenarındaki joystick yoluyla menü arayüzünden kaynak seçmeniz yeterli olacak.
Monitörün üzerinde bir hoparlör yer almıyor. Ancak bağlantılar arasında kulaklık girişini görebiliyoruz. Yine burada USB portunun bulunması da büyük avantaj sağlıyor.
Monitörün tasarım adımını kapatmadan önce şunu da söylemek lazım: Evet, Aryond A27 V1.1 plastik tasarımlı bir monitör. Özellikle standın da plastik olması sebebiyle bu anlamda daha pahalı rakiplerinin yanında biraz sırıttığı aşikar. Ancak burada fiyat/performans devreye giriyor kuşkusuz.
Monster Aryond A27 V1.1 Özellikleri Neler?
Şimdi gelelim ilk Aryond'un teknik özelliklerine ve bunun performansa olan yansımasına. Ekran, dediğimiz gibi 27" boyutunda VA panelden oluşuyor. Full HD çözünürlüğünde görüntü üreten monitör, tam 240Hz tazeleme hızına sahip. Evet, tam 240Hz desteği var bu ekranın. Yani oyunlarda 240 fps'e kadar tamamen akışkan bir görüntü sağlayabiliyor bu monitör. Eğer ekran kartınız NVIDIA ise, G-Sync desteğini açabiliyorsunuz, eğer AMD ekran kartınız varsa, bu kez de FreeSync desteğinden yararlanabiliyorsunuz. Monitörde her 2 teknoloji de destekleniyor.
Monitörü kullandığımız süre içinde elimizdeki sistemde ASUS imzalı AMD Radeon RX5600XT ekran kartı vardı. Oyunlarımızı da bu ekran kartında FreeSync desteği ile beraber oynadık. Ekran kartında ve monitörde yüksek kare hızına ulaşmak ve bu ikisinin senkronize çalışması özellikle rekabetçi oyunlar için önemli. Diğer yandan da serüveni bol, görselliği iyi oyunlarda da iyi bir seyir keyfi açısından muhakkak önemli. Biz kullandığımız süre içinde gayet memnun kaldık. 1 ms MPRT tepki süresi, 3000:1 kontrast oranı ve 400 nit parlaklık seviyesi gibi değerleriyle oyuncular tarafından gayet sevilecektir kanısındayız.
Monitörde bunların yanı sıra başka özellikler de var. Bunlarla beraber yalnızca oyunlarda değil, genel kullanımda ve hatta bu ekranı iş için kullanacaklara da güzel bir model oluyor. Anti Flicker ile titreşimi azaltan, yine mavi ışık filtresi ile gözleri rahatsız edici mavi ışığı ortadan kaldırabilen Aryond, HDR10 desteği de içeriyor. Yetmezmiş gibi bunlara ilave olarak sRGB renk gamutunun da yüzde 119.9'unu kapsıyor.
Sonuç
Tüm bunları bir araya getirdiğimizde karşımıza gerçekten de güzel bir monitör çıkıyor. Doğrusu Monster, Aryond ile şu sıralar fiyatların bir hayli yükseldiği dönemde oyunculara güzel bir alterantif üretmiş. Eksiklik olarak söylenebilecek şeyler tabii ki var; evet, monitörün tasarımı plastik, ayrıca RGB ışıklandırmaların rengini değiştiremiyorsunuz, kendi kendine akıp gidiyor. İstemezseniz kapatabilirsiniz tabii ki. Ancak bunların dışında bu fiyat kategorisi için her şeyin gayet yolunda olduğunu söyleyebiliriz Aryond için.
Monster Aryond A27 V1.1'i şu an 1999 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Eğer şu sıralar bütçeye uygun ama 240Hz'lik iyi bir monitör arıyorsanız incelemeden geçmeyin derim.
CHIP Online Notu: %89
+ 240Hz ekran
+ Kavisli tasarım
+ Ergonomik
+ Fiyat/performans
+ FreeSync & GSync desteği
+ Geniş bağlantı seçenekleri
- Plastik stand
- RGB ışıklar değiştirilemiyor
Monster Aryond A27 V1.1 Teknik Özellikleri
Ekran 27 inç
Çözünürlük 1920x1080
Tarama Hızı 240Hz
Görüntüleme Oranı 16:9
Panel VA LCD
Tepki Süresi 1 ms (MPRT)
Parlaklık 400 kandela
Kontrast (Tipik) 3000:1
Görüş Açısı 178/178 derece
Hoparlör Yok
Bağlantılar HDMI 1.4, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, kulaklık
Boyutlar 705 x 461 x 182 mm
Ağırlık 3.85 kg.
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