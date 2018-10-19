Bu Parmak İzi Okuyucusu Patenti S10 İçin mi?

Samsung'un ortaya çıkan yeni patenti, Galaxy S10 için muhtemel bir ekran içi optik parmak izi tarayıcısına işaret ediyor!

Bu Parmak İzi Okuyucusu Patenti S10 İçin Mi?

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