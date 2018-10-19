Bu Parmak İzi Okuyucusu Patenti S10 İçin mi?
Samsung'un ortaya çıkan yeni patenti, Galaxy S10 için muhtemel bir ekran içi optik parmak izi tarayıcısına işaret ediyor!
Samsung'un patent başvurusu, Galaxy S10 ekranının altına optik parmak izi tarayıcısının nasıl yerleştirilebileceğini gösteriyor. Buna benzer patentlerin ilki olmasa da, şimdiye kadarki en gelişmiş uygulama denebilir.
FOD (Fingerprint-On-Display) tarayıcısına sahip Samsung amiral gemisi telefonlarıyla ilgili söylentiler yıllardır ortada dolanıyor. Galaxy S9'un sahip olmadığı ortaya çıkınca, Note 9'un bu özelliğe sahip olabileceğine inanılıyordu. Bu cihazda da olmadığı ortaya çıkınca, söylentiler yeni orta bütçeli cihazlara ve en sonunda da Galaxy S10'u işaret eder oldu.
Bugün WIPO, ELECTRONIC DEVICE COMPRISING BIOMETRIC SENSOR (BIOMETRİK SENSÖR İÇEREN ELEKTRONİK CİHAZ) başlıklı bir patent başvurusunu yayınladı. Patent başvurusu WIPO'ya bu sene yapılmıştı, ancak orijinal Kore patent başvurusu Nisan 2017'ye kadar uzanıyor.
Gördüğümüz patent soyut uygulamalar gösteren diğer patentlerin aksine, güncel bir Galaxy cihazını andıran bir telefon ekranına gömülü bir optik sensörü içeriyor. Sensörün odağındaki modeller Galaxy S ve Note modelleri gibi görünüyor. Ancak orijinal patentte yer alan telefonun Galaxy S10 olma ihtimali çok düşük görünüyor. Ancak yine de bu patent, Samsung'un kendi parmak izi okuyucusunu yaklaşan telefonlarına yerleştirmesinin yolu olabilir.
Yavuz Alp Şimşek
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