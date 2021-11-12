Bu Saatler Arasında Uykuya Dalmak, Kalp Hastalığı Riskini Azaltıyormuş!

Sağlıklı bir kalp istiyorsanız, çok erken olmamak şartıyla, erken bir gece uykusuna başlamaktan daha iyi çok az yol var. European Heart Journal – Digital Health'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 22:00 ile 23:00 arasında düzenli olarak uykuya dalmak daha düşük kalp hastalığı riskiyle bağlantılı gibi görünüyor.
Çalışma, 22:00 ile 23:00 arasında uykuya dalmaya kıyasla, gece yarısı veya daha sonra uykuya dalan kişilerin yüzde 25 daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğunu buldu. Saat 23:00 ile gece yarısı arasında uyuklayanlar için risk yüzde 12 daha fazlaydı. İlginç bir şekilde, çok erken davrananlar için de artan bir risk vardı ve saat 22.00'den önce uyuyan insanlar için yüzde 24'lük bir risk artışı ortaya çıktı.
Exeter Üniversitesi'nden Dr. David Plans, yaptığı açıklamada, "Çalışmamız, uyumak için en uygun zamanın vücudun 24 saatlik döngüsünün belirli bir noktasında olduğunu ve sapmaların sağlığa zararlı olabileceğini gösteriyor. En riskli zaman gece yarısından sonraydı, çünkü potansiyel olarak vücut saatini sıfırlayan sabah ışığını görme olasılığını azaltabilir" dedi.
Dr Plans'ın açıklamasına göre "Bulgular nedensellik göstermese de, diğer risk faktörlerinden ve uyku özelliklerinden bağımsız olarak uyku zamanlaması potansiyel bir kardiyak risk faktörü olarak ortaya çıktı. Bulgularımız diğer çalışmalarda doğrulanırsa, uyku zamanlaması ve temel uyku hijyeni, kalp hastalığı riskini azaltmak için düşük maliyetli bir halk sağlığı hedefi olabilir."
Çalışma, Birleşik Krallık Biobank projesine katılan 88.000'den fazla kişiden, bileğe takılan bir ivmeölçer aracılığıyla toplanan 7 günlük uyku başlangıcı ve uyanma süresi verilerine baktı. Katılımcılar ayrıca demografik özellikleri, yaşam tarzları, daha geniş sağlık ve fiziksel değerlendirmeleri hakkında soru soran bir anket doldurdu. Daha sonra, yıllar sonra kalp krizi, kalp yetmezliği, kronik iskemik kalp hastalığı, felç ve geçici iskemik atak dahil olmak üzere yeni bir kardiyovasküler hastalık teşhisi için takip edildiler. Ekip, sigara içme durumu, vücut kitle indeksi ve sosyoekonomik durum gibi diğer faktörleri hesaba kattıktan sonra, uykuya başlama süresinin kardiyovasküler hastalık riski ile nasıl bağlantılı olduğunu analiz etti.
Dr. Plans'ın açıkladığı gibi, çalışma, görünen bağlantının arkasındaki potansiyel nedeni açıklamaya çalışmadı. Bununla birlikte, daha önce yapılan çalışmalardan oluşan büyük bir veri grubu, kalp sağlığı ve uyku kalitesi arasındaki bağlantıyı vurguluyor. Bilim insanları bu ilişkiyi tam olarak anlamıyorlar, ancak uykunun glikoz metabolizması, kan basıncı ve iltihaplanma gibi biyolojik süreçler üzerindeki etkisi ile ilgili olması muhtemel.
Bu yeni çalışmada ortaya çıkan bir şey, uyku başlangıcı ile kardiyovasküler hastalık arasındaki bağlantının erkeklere kıyasla kadınlarda daha belirgin olduğuydu. Bunun nedeni bilinmiyor, ancak araştırmacılar bunun hormonlarla bir ilgisi olabileceğinden şüpheleniyor.
Dr. Plans, bu konuda da şunları söylüyor: "Endokrin sistemin sirkadiyen ritimdeki bir bozulmaya nasıl tepki verdiği konusunda cinsiyet farkı olabilir. Alternatif olarak, kadınların kardiyovasküler riski menopoz sonrası arttığından, çalışma katılımcılarının yaşının daha büyük olması kafa karıştırıcı bir faktör olabilir - bu, kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkinin gücünde bir fark olmayabileceği anlamına geliyor."
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