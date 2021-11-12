Bu Saatler Arasında Uykuya Dalmak, Kalp Hastalığı Riskini Azaltıyormuş!

Bilim insanları, sağlıklı bir kalp için erken uykunun (ama çok erken değil) önemini gösteren bir araştırma yayınladı. Bu araştırmaya göre uykuya dalmak için günün en iyi saati bakın kaçmış...