Bu Samsung Galaxy Telefonlara Artık Güncelleme Yok!

Samsung, bu ay ürün yazılımı güncelleme programında birkaç değişiklik yaptı. Bu tür değişiklikler yapıldığında, her zaman kalıcı olarak desteği kesilen bazı cihazlar olur. Bu sefer de benzer bir durum söz konusu.
Galaxy Note FE şimdiden dört yaşına girmiş durumda ve Samsung'un sunulduktan dört yıl sonra cihazlara güvenlik güncellemesi desteği sunması oldukça nadir bir durum.
Galaxy Note FE için sunulan destek artık kesilmiş durumda. Samsung, bu cihaz için yazılım güncelleme desteğini tamamen sonlandırdı. Gelecekte herhangi bir güncelleme almayacak, hatta herhangi bir güvenlik yaması bile alamayacak. Galaxy S8 Lite da desteği sonlandırılan cihazlar arasında bulunuyor. Bu telefon, Galaxy S8'in sadece Çin'de piyasaya sürülen "hafifletilmiş" bir sürümüydü.
Samsung'un bu ay yaptığı değişiklikler aynı zamanda Galaxy Note 9'u üç aylık döngüye indirdi. Cihaz daha önce aylık yazılım güncellemeleri almaktaydı. Uygun olduğu iki Android işletim sistemi yükseltmesine sahip olduğu için sadece güvenlik güncellemeleri aldı. Galaxy Note 9 artık üç ayda bir güncelleme alacak.
Bazılarınız Galaxy Note FE'yi hatırlayabilir. Bu cihaz, kelimenin tam anlamıyla Galaxy Note 7'nin küllerinden doğmuştu. Samsung'un yanma sorunları nedeniyle önce geri çağrılan, sonra toplatılan telefonunun yenilenmiş versiyonuydu. Galaxy Note FE, patlamayan daha küçük bir pil ile benzer bir tasarıma ve özelliklere sahipti.
Samsung, yalnızca 400.000 adet Galaxy Note FE satmayı amaçlamıştı, bu nedenle bu değişiklik pek çok insanı etkilemeyecek. Yine de, hala Galaxy Note FE'lerini elinde tutanlar muhtemelen şimdi yeni bir telefona geçmeyi düşünebilirler...
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