Bu Samsung Galaxy Telefonlara Artık Güncelleme Yok!

Yeni güncelleme programı değişimi ile beraber Samsung, bazı Galaxy telefonlarının artık güncelleme almayacağını duyurdu. İşte "dışarıda kalan" Samsung Galaxy'ler...

  • Levent Öztürk
Bu Samsung Galaxy Telefonlara Artık Güncelleme Yok

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