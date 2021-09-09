Samsung İçin Kötü Haber: Güney Koreli Dev, Bu Yıl "Saygınlıkta" Geriledi!

Pazar araştırma şirketi FutureBrand, bir markanın ne kadar 'saygı gördüğünü" belirlemek için her yıl yaptığı anketin 2021 sonuçlarını açıkladı. Listede (ikinci sırada yer alan) Apple gibi bazı tanıdık isimler olsa da, Hollanda merkezli yarı iletken şirketi ASML Holding listenin başında yer alıyor.
Samsung Electronics ise ancak on üçüncü sırada kendine yer bulabildi. Samsung 2020'de bu listenin üçüncü sırasında yer alıyordu ve listedeki konumu sadece bir yılda on sıra birden düştü.
Testin tam metodolojisi belli değil, ancak görünüşe göre dünya çapında 3.000'den fazla "iyi bilgilendirilmiş" insanla yapılan titiz bir araştırmayı içeriyor. Tabii ki geçtiğimiz yıl içinde 'saygınlık' kaybeden tek dev Samsung değil.
Nike ve Netflix gibi birçok köklü marka da aynı kadere boyun eğdi. "Saygı" gibi soyut terimleri ölçmek oldukça zor, ancak FutureBrand'ın bunun için mantıklı bir yöntem bulduğunu düşünüyoruz.
Artık Samsung Electronics'in akıllı telefon bölümünden daha fazlası var. Aynı zamanda ev aletleri, akıllı telefonlar, akıllı TV'ler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini içeriyor. Bununla birlikte, Samsung'un akıllı telefon bölümü, akıllı telefon pazarının değişken doğası nedeniyle önemli ölçüde daha fazla öne çıkıyor. Ancak bu bölümün son bir yılı çok parlak geçirmediği ve özellikle Çinli Xiaomi ile rekabette zorlandığı biliniyor.
Diğer yandan, son haberlere göre Samsung Electronics'in akıllı TV ve giyilebilir bölümleri gayet başarılı gibi görünüyor.
Akıllı telefon bölümünün başarması gereken çok şey var ve bu yüzden Samsung'un Galaxy S22 serisini doğru bir şekilde sunması gerekiyor. Aksi takdirde, pazar hakimiyetini kalıcı olarak Apple ve Xiaomi gibi firmalara kaptırabilir.
FutureBrand'a göre, ASML Holding ilk sırada yer alıyor. Apple ikinci sıradayken, Prosus (Güney Afrikalı teknoloji yatırım şirketi) üçüncü sırada yer alıyor. ABD'li Danaher dördüncü sırayı alırken, yine ABD'li bir enerji şirketi olan Next Era Energy beşinci sırada kendine yer buluyor.
İlk yirmi sıradaki şirketleri aşağıda görebilirsiniz...
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