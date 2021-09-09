Samsung İçin Kötü Haber: Güney Koreli Dev, Bu Yıl "Saygınlıkta" Geriledi!

Samsung 2020'den 2021'e geçerken "saygınlık" konusunda bir değil, iki değil, tam on sıra birden kaybetti. İşte Samsung ve rakiplerinin "saygınlık raporu."