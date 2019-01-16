Bu sefer Huawei'nin kurucusu konuştu
Huawei'nin ortada pek görünmeyen kurucusu güvenlik endişelerinin yersiz olduğunu söyledi, Trump'ı övgü dolu sözlerle andı!
- Levent Öztürk
Huawei'nin genellikle pek görülmeyen kurucusu Ren Zhengfei, 2015'ten beri göründüğü ilk anı casusluk iddialarını reddetmek için kullandı.
Çin ağ devinin karşılaştığı zorluklar sayısal olarak artarken, ciddiyeti de hızlı bir şekilde artmakta. ABD'nin ardından başka ülkeler de Huawei'nin telekom alt yapısındaki ekipmanlarını kullanma şekli konusunda şüphelerini seslendirdiler.
Bu arada Zhengfei'nin kızı ve firmanın CFO'su Meng Wanzhou, şu anda Kanada'da gözaltında tutulmakta ve ABD yetkilileri, İran'la yapıldığı iddia edilen anlaşmalar için kendilerine verilmesini istiyor ve bu konuda anlaşmaya varmaya çalışıyorlar.
Bunun yanı sıra, bir Huawei çalışanı casusluk iddiaları ile tutuklandı. Huawei bu kişi ile bağlarını koparmış ve iddia edilen davranışlarla arasını açmış olsa da, şüphelerin ortadan kalktığı söylenemez.
Huawei'nin Çin'deki merkezinde dört yıldan bu yana ilk defa yabancı gazetecilerle konuşan Zhengfei, firmanın asla Çin hükümeti için casusluk yapmadığını ve yapma planı da bulunmadığını söyledi. Wall Street Journal'ın belirttiğine göre Zhengfei, Çin'deki hiçbir kanunun firmalardan zorunlu arka kapı yerleştirilmesini istemediğini ve kendisinin asla müşterilerine, kendisine ve firmasına zarar verecek bu tür bir isteği asla kabul etmeyeceğini söyledi.
Yaşanan sorunlar, Çin ve ABD arasında diplomatik ilişkilerin gerildiği bir ana denk gelirken Zhengfei, Donald Trump'ın "büyük bir Başkan" olduğunu ve gerilimin yükselmesinin sadece Huawei müşterileri için değil küresel ekonomi için kötü olacağını söyledi.
Huawei'nin şu anda ABD piyasasında kilitlenmiş durumda olduğu söylenebilir. Her ne kadar ülkedeki bazı küçük isimlere ekipman sağlamaya devam etse de, Avusturalya, ülkedeki 5G dağılımında Huawei ekipmanı kullanımını yasaklamış durumdalar. Ayrıca ABD'nin, ortaklarından benzer davranışlarda bulunmalarını istediği de söylenmekte.
Bu korkuların ana kaynağı, Huawei'nin Çin hükümetine bağlı olduğu ve ülkenin, firmanın ekipmanında yer aldığı düşünülen arka kapıları kullanarak casusluk yapabileceği şüphesi olarak gözüküyor. Bu korkular, 5G ağlarının taşıyacakları bilgi miktarı ile daha da artmış durumda.
Görünene göre bu şüphenin kaynaklarından biri de Zhengfei'ye duyulan güvensizlik gibi gözüküyor. Zhengfei, 1980'lerde Huawei'yi kurmadan önce Çin ordusu için bir mühendis olarak çalışıyordu ve 1982 yılında da Çin Komünist Partisi'nin Ulusal Kongresi'ne katılmıştı. Gazetecilere söylediğine göre bu toplantıya, ordudayken icat ettiği bir cihaz için davet edilmişti.
Ülkesini hâlâ sevdiğini söyleyen Zhengfei, hâlâ Çin Komünist Partisi'ni desteklediğini ancak diğer ülkelere zarar verecek bir şey yapmayacağını söyledi.
Huawei, yapılan iddiaları pek çok sefer reddederken, Dünya genelinde pek çok güvenlik ajansı ile çalıştığını ve ürünlerini 170 ülkede 500 operatöre sorunsuz bir şekilde sattığını belirtmekteydi.
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