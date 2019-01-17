Bu Sensör Etiketi, Radyo Dalgasıyla Besleniyor
Samsung ve Amazon tarafından da desteklenen bu teknoloji, nesnelerin internetinde bir devrim yaratabilir
- Doğan Kürşat Aktaş
Sensörler nesnelerin interneti için kritik bir konumda ancak bu ekipmanların göze batan büyük bir problemi var: sensörler, batarya veya benzer bir güç kaynağına ihtiyaç duyuyor. Ancak Williot tarafından bulunan bir çözüm, sensörlerin gerekli enerjiyi "havadan" almasını sağlayabilir.
Williot tarafından tanıtılan bir Bluetooth sensör etiketi, çalışması için gerekli olan enerjiyi arkaplan radyo dalgalarından alabiliyor, buna Bluetooth, baz istasyonu veya Wi-Fi kapsama alanı dahil. Bu ARM bazlı çipin tek ihtiyaç duyduğu şey plastiğe veya kapıda basılabilen basit bir anten. Bundan sonra etiket, herhangi bir batarya ve benzeri enerji kaynağına ihtiyaç duymadan ağırlık veya sıcaklık gibi bilgileri aktarmaya başlıyor.
Batarya gerektirmeyen bu yaklaşım, yakın gelecekte ürünlerin üzerinde yapışkan benzeri etiketler kullanılmaya başlanabilir. Örneğin beyaz kıyafetiniz, sizi onu renklilerle yıkamak üzereyken uyarabilir veya kargo paketlerini kapıya kadar takip etmek çok daha kolay olabilir. Dahası, etiketler için çok az materyal kullanılması, onları çok ucuz bir seçenek haline getiriyor.
Etiketler henüz prototip aşamasında ve projenin 2020 yılına kadar tamamlanması beklenmiyor. Ancak bunun için biraz yardım da gerekebilir. Williot, Amazon ve Samsung gibi devlerden yeni yatırım almaya başladı ve teknoloji devleri, bu teknolojinin başarılı olduğunu görmek istiyor. Bu sebeple bu ürünün geliştirilmesinin tamamlanması ile yaygın olarak kullanılmaya başladığını görme ihtimalimiz bulunuyor.
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