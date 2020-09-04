Bu Sony Xperia'lar, Android 11'i, 12'yi ve Hatta 13'ü Bile Alabilir

Yeni bir iddiaya göre Sony'nin bu amiral gemisi telefonları, zaman içerisinde Android 13'e kadar yükesltilecek.

Bu Sony Xperia'lar, Android 13'ü Alabilir
Sony Xperia 1 II

Amiral gemisi telefonların çoğu, birkaç büyük Android güncellemesini almanızı sağlıyor. Şimdi ise bir kaynak, Sony Xperia 1 II ve Sony Xperia 5 II'nin üç büyük Android güncellemesini alacağını ve Android 13'e kadar yükseleceğini iddia etti.

Android haberlerini ve sızıntılarını takip eden Japonca site Androidnext.info'nun bu bilgiyi nereden aldığı bilinmiyor, bu yüzden sızıntıya bir miktar kuşkuyla yaklaşmakta fayda var. Site, Sony Xperia 1, Xperia 5 ve Xperia 10 II'nin de bir büyük güncelleme daha alacağını ve Android 11'e yükseleceğini söylüyor. Son olarak site, Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia Ace, Xperia 8, Xperia 8 Lite, Xperia XZ3 ve daha önceki Xperia'ların Android 10 veya önceki sürümlerde kalacağını belirtiyor.

Bilgiler doğruysa Sony'nin en son amiral gemisine sahip olanlar sevinebilirler. Ancak diğer Sony telefonları için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Yine de Sony'nin bu adımı doğru bir adım (eğer sızıntı doğruysa), özellikle Samsung'un amiral gemileri için benzer bir duyuru yaptığını düşündüğümüzde.

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