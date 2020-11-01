Bu Teknoloji, 100TB'lık Dev Sabit Disklerin Yolunu Açıyor

Artık son kullanıcı tarafında daha fazla kapasite sunan diskler görebileceğiz. Ortaya çıkan HAMR teknolojisi, 100 TB kapasiteli disklerin yolunu açıyor. Peki, bunu nasıl yapıyor ve HAMR teknolojisi nedir?
HAMR teknolojisinin açılımı, Isı Destekli Manyetik Kayıt olarak biliniyor. Depolama endüstrisindeki en yeni gelişmelerden biri olan HAMR teknolojisi, özellikle sabit diskler gibi manyetik cihazlarda saklanabilecek veri miktarını önemli ölçüde arttırabiliyor. Peki, bunu nasıl yapıyor?
HAMR teknolojisi, yazma işlemi sırasında disk malzemesini geçici olarak ısıtarak çalışıyor. Böylece aynı anda çok daha fazla verinin yazılmasını mümkün kılan HAMR ile birlikte 5-6Tb/in2 kayıt yoğunluğuna ulaşılabiliyor. Peki, standart disklerde durum nasıl? Standart diskler ise ancak 1,14Tb/in2 kayıt yoğunluğuna sahip. Buda HAMR'ın avantajını ortaya koyuyor.
Peki, HAMR destekli yeni diskleri ne zaman piyasada görebiliriz? Elbette yaygın olarak kullanılması için önümüzde biraz süre var. Ancak ilk sürümünün Aralık 2020'de raflara çıkacağı konuşuluyor. Bekleyip göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın