Koronavirüs sonrası ten rengi değişmişti! Çinli doktorun teni normale döndü

Çinli doktor Yi Fan, Ocak ayında koronavirüse yakalanmıştı ve cildi COVID-19 tedavisi görürken aniden koyulaştı. Koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan doktorun ten renginin normale döndüğü belirtildi...

Koronavirüs sonrası ten rengi değişmişti! Çinli doktorun teni normale döndü

Koronavirüs salgının yeni başladığı zamanlarda Çinli doktorun koronavirüse yakalandığı ve ten renginin değiştiğini okumuştuk. Koronavirüs tedavisi nedeniyle cildi aniden koyulaşan doktor Yi Fan, rengi normale döndüğünden bu yana ilk kez göründü.

Dailymail'in haberine göre 42 yaşındaki Dr Yi Fan, Ocak ayında Wuhan'daki bir hastanede hastaları tedavi ederken hastalığa yakalandıktan sonra tamamen iyileşti.

ANTİBİYOTİK İLACI CİLT TONUNU KOYULAŞTIRMIŞTI

Daha önce yapılan açıklamadan anormal cilt tonunun yoğun bakım sırasında aldığı bir antibiyotik ilacından kaynaklandığı aktarılmıştı.

Wuhan Merkez Hastanesinde bir kardiyolog olan Dr Yi, Wuhan'da virüs patlak verdikten kısa bir süre sonra ve sağlık krizi tüm dünyayı süpürmeden önce hastalandı. Virüs şimdiye kadar bir milyondan fazla insanı öldürdü.

O, virüsün alarmını çaldığı için Wuhan polisi tarafından kınanan ve daha sonra hastalıktan ölen COVID-19 ihbarcısı Li Wenliang'ın bir meslektaşı. Dr Yi'nin meslektaşlarından biri olan Dr Hu Weifeng, onunla aynı gün COVID-19'a yakalandı. Dr. Hu'nun cildi de tedavi sırasında koyulaştı. Yaklaşık beş aydır virüsle savaştıktan sonra Haziran ayı başlarında öldü.

ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ

Dr Yi, beş aydan fazla bir süre evde dinlendikten sonra Pazartesi günü Wuhan'ın Taikang Tongji Hastanesine geldi. Hubei Today tarafından yayınlanan bir videoda, sağlık görevlisi eski halindeymiş gibi görünüyordu ve yüz maskesi takmamıştı. Hayatını kurtarmaya yardım eden ve dün Wuhan'da bulunan bir doktora teşekkür etmek için oradaydı.

HASTAYKEN SÜREKLİ KABUS GÖRDÜĞÜNÜ AKTARDI

20 Nisan'da hastane yatağından CCTV'ye konuşan Dr. Yi, çoğunlukla iyileştiğini söyledi. Yatakta normal şekilde hareket edebildiğini ancak tek yürümekte zorlandığını söyledi.

Dr Yi, ölümcül hastalıkla mücadele çilesinin onu bir dereceye kadar travma geçirdiğini itiraf etti. Bir muhabire şunları söyledi: "Bilinçlendiğimde, özellikle de durumumu öğrendikten sonra, korktum. Sık sık kabus görüyordum. "

Psikolojik engelin üstesinden gelmeye çalıştığını söyledi. Doktorların sık sık onu rahatlattığını ve onun için bir danışmanlık ayarladığını ekledi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TCL 10 Plus uzun kullanım testi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
29 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon ve tablet sürprizi
30 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV imkanı
Kış lastiği ne zaman takılır? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Günün En çok Okunanları
Windows 10X Bu Tarihte Geliyor! Ancak Önemli Bir Eksikle Birlikte...
Bilim İnsanlarından Yeni Mucize: Saç Kalınlığından 3 Kat Daha İnce Bir Bot
Porsche Taycan şimdi Türkiye'de! Tamamen elektrikli ilk spor otomobili!
Huawei İçin Nihayet İyi Bir Haber: Samsung'a Huawei İzni Çıktı
Apep adlı asteroid 2068'de Dünya'ya çarpabilir! Olasılık gitgide artıyor

 

 