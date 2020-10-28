Koronavirüs sonrası ten rengi değişmişti! Çinli doktorun teni normale döndü

Koronavirüs salgının yeni başladığı zamanlarda Çinli doktorun koronavirüse yakalandığı ve ten renginin değiştiğini okumuştuk. Koronavirüs tedavisi nedeniyle cildi aniden koyulaşan doktor Yi Fan, rengi normale döndüğünden bu yana ilk kez göründü.
Dailymail'in haberine göre 42 yaşındaki Dr Yi Fan, Ocak ayında Wuhan'daki bir hastanede hastaları tedavi ederken hastalığa yakalandıktan sonra tamamen iyileşti.
ANTİBİYOTİK İLACI CİLT TONUNU KOYULAŞTIRMIŞTI
Daha önce yapılan açıklamadan anormal cilt tonunun yoğun bakım sırasında aldığı bir antibiyotik ilacından kaynaklandığı aktarılmıştı.
Wuhan Merkez Hastanesinde bir kardiyolog olan Dr Yi, Wuhan'da virüs patlak verdikten kısa bir süre sonra ve sağlık krizi tüm dünyayı süpürmeden önce hastalandı. Virüs şimdiye kadar bir milyondan fazla insanı öldürdü.
O, virüsün alarmını çaldığı için Wuhan polisi tarafından kınanan ve daha sonra hastalıktan ölen COVID-19 ihbarcısı Li Wenliang'ın bir meslektaşı. Dr Yi'nin meslektaşlarından biri olan Dr Hu Weifeng, onunla aynı gün COVID-19'a yakalandı. Dr. Hu'nun cildi de tedavi sırasında koyulaştı. Yaklaşık beş aydır virüsle savaştıktan sonra Haziran ayı başlarında öldü.
ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ
Dr Yi, beş aydan fazla bir süre evde dinlendikten sonra Pazartesi günü Wuhan'ın Taikang Tongji Hastanesine geldi. Hubei Today tarafından yayınlanan bir videoda, sağlık görevlisi eski halindeymiş gibi görünüyordu ve yüz maskesi takmamıştı. Hayatını kurtarmaya yardım eden ve dün Wuhan'da bulunan bir doktora teşekkür etmek için oradaydı.
HASTAYKEN SÜREKLİ KABUS GÖRDÜĞÜNÜ AKTARDI
20 Nisan'da hastane yatağından CCTV'ye konuşan Dr. Yi, çoğunlukla iyileştiğini söyledi. Yatakta normal şekilde hareket edebildiğini ancak tek yürümekte zorlandığını söyledi.
Dr Yi, ölümcül hastalıkla mücadele çilesinin onu bir dereceye kadar travma geçirdiğini itiraf etti. Bir muhabire şunları söyledi: "Bilinçlendiğimde, özellikle de durumumu öğrendikten sonra, korktum. Sık sık kabus görüyordum. "
Psikolojik engelin üstesinden gelmeye çalıştığını söyledi. Doktorların sık sık onu rahatlattığını ve onun için bir danışmanlık ayarladığını ekledi.
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