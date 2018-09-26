Bu Teknoloji İlk Kez Samsung Galaxy P30'da Olacak

Samsung, yeni bir seriye başlıyor. Galaxy P30 ve Galaxy P30+ olarak gelecek yeni modeller, bu teknolojinin de ilk kez kullanılacağı telefonlar olacak.

Bu teknoloji ilk kez Samsung Galaxy P30'da olacak

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