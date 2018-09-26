Bu Teknoloji İlk Kez Samsung Galaxy P30'da Olacak
Samsung, yeni bir seriye başlıyor. Galaxy P30 ve Galaxy P30+ olarak gelecek yeni modeller, bu teknolojinin de ilk kez kullanılacağı telefonlar olacak.
Samsung, kısa bir süre önce Galaxy Note 9'u tanıtmıştı. Şimdi ise gözler Galaxy S10'da. MWC 2019 çevresinde tanıtılması beklenen Galaxy S10'da görmeyi beklediğimiz önemli teknoloji ise kuşkusuz ekrana entegre parmak izi sensörü. Ancak Samsung, bu teknolojiye Galaxy S10'dan önce farklı bir modelde yer verecek gibi görünüyor. Evet, entegre parmak izi sensörünü muhtemelen ilk kez Galaxy P30 ve Galaxy P30+ modellinde göreceğiz.
Bu teknolojiye ilk yer vereceği modelin Galaxy P modelleri olmasının yanı sıra, Samsung'un yeni bir seriye başlaması da elini kuvvetlendirmesi açısından ilgi çekici. SM-G6200 kod adıyla sızan Galaxy P30 modeli, şirketin amiral seviyesine yakın bir model olması bekleniyor. Galaxy P30 ve Galaxy P30+ modellerinde yine geniş ekran, üst seviye işlemci ve 3'lü kamera teknolojisini kullanması beklenen Samsung, ayrıca ekrana entegre parmak izi sensörü gibi yeni teknolojileri de bu modellerinde kullanacak olması bu seriyi önemli hale getirecek.
Samsung'un Galaxy P30 ve Galaxy P30+'ı ne zaman tanıtacağı ise şimdilik bilinmezliğini koruyor.
Ercan Uğurlu
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