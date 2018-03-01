Bu Telefon BlackBerry'nin En Şık Modeli Olacak
Sessiz sedasız ortaya çıkan bu "hayalet telefon" BlackBerry'nin en şık akıllı telefon modeli olacak.
- Ercan Uğurlu
Bu yıl Mobil Dünya Kongresi'nde sessiz kalan BlackBerry, geçtiğimiz sene birkaç akıllı telefon modeli tanıtmıştı. Bunlar arasında yer alan Mobil Dünya Kongresi 2017'de gösterilen KEYone ve 2017'nin ekim ayında tanıtılan Motion pek çok açıdan birbirine benzer telefon modelleriydi ve her iki telefon da TCL tarafından yapılmıştı. Ancak BlackBerry adı yalnızca TCL tarafından lisanslı değil; ayrıca bu ismi kullanabilen iki şirket daha var. Bunlardan biri BB Merah Putih, bir diğeri ise Optiemus Infracom. Bu ikiliden BB Merah Putih tarafından, geçen yıl BlackBerry Aurora gelmişti. Bu kez ise Optiemus Infracom bir sürprizi yapabilir.
Ortaya Evan Blass tarafından çıkartılan bir görsel, BlackBerry'nin yakında yeni bir akıllı telefona kavuşacağını gösteriyor. Telefonun şimdilik bilinen adı ise BlackBerry Ghost. Yine daha gelen BlackBerry Aurora gibi yalnızca Hindistan için üretilecek olan Ghost, çok şık görünmesiyle ise dikkat çekiyor. Hatta belki de BlackBerry'nin en şık akıllı telefonu olabilir. Ne yazık ki bu telefonu ülkemizde göremeyeceğiz.
BlackBerry Ghost hakkında bilinen başka bir şey şimdilik yok. Yalnızca çok yakın zaman içinde tanıtılacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.
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