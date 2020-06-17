Bu Telefonun Pili "Dev Gibi", Fiyatı ise Bunun Tam Tersi

Pilini kolay kolay bitiremeyeceğiniz bir telefon mu arıyorsunuz? O zaman Çin'den gelen S88 Pro, sizi fazlasıyla mutlu edecektir.

17 Haziran 2020 19:00

Levent Öztürk