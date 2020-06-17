Bu Telefonun Pili "Dev Gibi", Fiyatı ise Bunun Tam Tersi

Sağlam akıllı telefon satıcısı Doogee tarafından satışa sunulan S88 Pro ile tanışın. Bu akıllı telefon, AliExpress üzerindeki 199.99 dolarlık fiyatı ile piyasada var olan en ucuz büyük bataryalı cep telefonu olma özelliğini taşıyor. Ancak 10Ah (10,000mAh) pil kapasitesi dikkat çeken bu telefon, sadece büyük bir bataryadan daha fazlasını da sunuyor.
Android 10 ile sunulan S88 Pro, Mediatek Helio P70 CPU ve 6GB belleğin yanı sıra 128GB dahili depolama ve parmak izi tutmayan, Corning Gorilla Glass kaplamalı 7,3 inçlik full HD ekrana sahip.
Doogee, aynı zamanda telefonun arka kısmına bir çift "eşsiz çok işlevli LED ışık" da yerleştirmiş durumda. Ancak bu özelliğin ön yüzdeki alışıldık durum ışıkları için tamamlayıcı mı olduğu yoksa bunların yerini mi aldığı net değil.
Öne çıkan diğer özelliklerin içerisinde ise 24W kablosuz şarj, dört kamera (üçü Sony, biri Samsung), 10W geri şarj, NFC ve IP68/IP69K sertifikaları yer alıyor. Ayrıca cihazın -55 ve 70 derece arasında "normal olarak" çalışabildiğini, yani hem dondurucu hem da aşırı sıcak ortamlarda kullanılabileceğini belirtmekte fayda var.
Sağlam akıllı telefonlar dünyasındaki diğer gelişmelere bakılacak olursa, Blackview'in de yeni akıllı telefonu BV6300 Pro'yu satışa sunmak üzere olduğu görülüyor. Bu yeni telefon, dünyanın en hızlı termal sağlam akıllı telefonu olarak tanıtılıyor. Fiyatı S88 Pro ile aynı olsa da, çok daha küçük bir bataryaya sahip.
S88 Pro hakkında belirtilmesi gereken son nokta, Çin anakarasından geleceği. Yani ülkemize ulaşması bir ay ya da daha uzun sürebilir ve ülkeye girişi veya ülke içi kullanımı sırasında ek vergi ödemeniz gerekebilir.
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