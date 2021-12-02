Bu Trojan Kripto Paranızı Çalabilir!

Yapılan son siber güvenlik araştırmalarında, bankacılık ve kripto para birimi hizmetlerindeki kimlik bilgilerini çalmak için mobil cihazlardan yararlanan yeni bir Android trojanı keşfedildi.

Yeni Bir Trojan Keşfedildi: İşte SharkBot Trojanı!

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