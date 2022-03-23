Bu Uygulamayı, Play Store'dan İndirmiş Olsanız Bile, Hemen Silin!

Google Play Store'da yayınlanan ve binlerce kez indirilen bir uygulama daha hırsız çıktı. Eğer siz de bu uygulamayı indirdiyseniz, Facebook hesabınız tehlikede olabilir...