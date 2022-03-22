Evde Yapılan COVID-19 Testleri ile İlgili İlginç Bir Uyarı Geldi

Amerika Gıda ve İlaç dairesi FDA'dan, evde yapılan COVID-19 test kitlerinde bulunan solüsyon hakkında ilginç uyarı: Gözünüze ya da burnunuza damlatmayın!