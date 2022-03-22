Evde Yapılan COVID-19 Testleri ile İlgili İlginç Bir Uyarı Geldi

Amerika Gıda ve İlaç dairesi FDA'dan, evde yapılan COVID-19 test kitlerinde bulunan solüsyon hakkında ilginç uyarı: Gözünüze ya da burnunuza damlatmayın!

FDA'dan ilginç COVID-19 testi uyarısı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Pokémon Go Artık Türkçe!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
ASUS'tan AMD Ryzen 7 5800X3D ve Yeni İşlemciler İçin BIOS Desteği
Rusya ile Bağlarını Kopartan OneWeb'in Uyduları, Elon Musk'a Emanet
Apple Watch Series 3 İçin Kötü Haber: Yakında Emekliye Ayrılabilir
WhatsApp'ın Beta Sürümü, Bir Süredir Beklenen Özelliğe Nihayet Kavuştu
Aquarian Space İsimli Bir Şirket, Ay ve Mars'a İnternet Götürmek İstiyor

 

 