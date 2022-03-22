Evde Yapılan COVID-19 Testleri ile İlgili İlginç Bir Uyarı Geldi

Amerika Gıda ve İlaç dairesi FDA, evde COVID-19 testi yapmak isteyen kullanıcıları yanlış kullanıma karşı uyardı. Bu uyarının nedeni ise, yanlış kullanılan test kitlerinin yaralanmalara neden olması. Kullanıcıların test solüsyonlarını gözlerine damlattıkları veya burunlarına çektikleri rapor ediliyor. FDA, "sıvı test solüsyonunun vücudun herhangi bir yerine değmemesi gerekiyor" diyerek uyarıyı yayınladı.
FDA, "Sıvı çözeltiler, testin düzgün çalışmasına yardımcı olan veya koruyucu görevi gören sodyum azit gibi kimyasal bileşenler içeriyor" dedi ve devam etti: "Test kimyasalları cildinize, burnunuza veya gözlerinize bulaşırsa veya yutulursa, tahriş edici veya toksik olabilir."
Evde yapılan testler, laboratuvarlarda yapılan testlerden biraz farklı, ancak genellikle bir test kartı üzerinde bir test solüsyonu ve burun sürüntü numunelerinin konulmasını içeriyor. Burundan sürüntü aldıktan sonra test solüsyonun sürüntüye damlatılması gerekirken, bazı kullanıcılar önce örnek toplayıcı pamuğu solüsyona bulaştırıyor ve daha sonra ağız veya burunlarına sokuyorlar. Bu da tahriş ve yaralanmalara neden oluyor.
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