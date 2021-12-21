Bu Yılın Dünya'daki En Kötü Şirketi Belli Oldu: Hiç de Yabancımız Değil!

Her yıl Aralık ayında Yahoo! tarafından piyasa performansı ve diğer başarılar gibi parametreleri dikkate alarak "Yılın Şirketi" seçiliyor. 2021 yıl için bu ödülün sahibi Microsoft oldu. Buna ek olarak bir de tam tersi, yani kendilerini en çok üzen bir şirketle ilgili kitle anketlerine dayanarak "Yılın En Kötü Şirketi" seçiliyor.
1.541 katılımcıyla yapılan bir araştırma sonucu Facebook, "Yılın En Kötü Şirketi" unvanını kazandı. Şirketin adının Meta olarak değiştirilmesinin nedenini de kısmen anlamış olduk diyebiliriz. Bireylerin Facebook/Meta'yı "Yılın En Kötü Şirketi" olarak seçmelerinin çeşitli nedenleri arasında, özellikle sağcı ve muhafazakar seslerin sansür algısı yer alıyor; bu kişiler, bireylerin "özgür konuşma hakkını" engellediği gerekçesi ile Facebook'a cephe almış durumdalar. Bir kısım kullanıcı ise bunun tersine, diğerleri Facebook/Meta'nın aşırı sağ aşırı görüşlerin yükselişinden sorumlu olduğunu söylüyor. Yani görülen o ki, Facebook bu yıl hiç kimseye yaranamadı!
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