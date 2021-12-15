Bill Gates'den Yeni Metaverse Kehaneti: 2 veya 3 Yıl İçerisinde...

Bill Gates, uzaktan çalışma toplantılarının geleceğinin farklı noktaları gösterdiğine inanıyor ve bu toplantıların çoğunun önümüzdeki üç yıl içinde Metaverse'de gerçekleştirileceğini tahmin ediyor. Gates, bu iddiayı GatesNotes adlı blogunda dile getirdi. Blogda ayrıca, 2021'de karşılaşılan zorlukları ve 2022'ye kadar iyimser kalma beklentilerini de anlattı. Diğer bir dizi konuya da değinirken, bu konuda "yeni normallere uyum sağlamak zorunda kalıyoruz. Yeni normal her birey için farklı bir anlama geliyor olabilir, ancak benim için yeni normal, hayatımın büyük kısmını online geçirmek haline dönüştü" dedi.
Daha sonra, pandeminin ofis tabanlı personel için evde çalışmakta nasıl devrim yarattığını anlatan Gates, "teknolojinin uzaktan çalışma ile nasıl daha fazla entegre olabileceği ile gerçekten ilgilendiğini" ekleyerek, ofis dijitalleştirmesinin çoğunun hayata geçirilmesini beklediğini belirtti.
Gates burada, yalnızca Zoom ve Microsoft Teams gibi hizmetlerin kullanımındaki büyük artışla başa çıkmak için ne kadar geliştiğinden bahsetmiyor. Ayrıca, "önümüzdeki iki veya üç yıl içinde, çoğu sanal toplantının 2D kameradan metaverse'e, dijital avatarlara sahip bir 3B alana değişeceğini düşünüyorum" diyor.
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