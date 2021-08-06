Bugün görülen 'turuncu gökyüzü' ve küllerin nedeni belli oldu

Bugün İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde görülen turuncu gökyüzü ve kül bulutlarının nedeni belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama içeride...