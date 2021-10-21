Bugün Tanıtılan HUAWEI nova 9 Elimizde! İşte HUAWEI nova İlk İncelemesi

HUAWEI, uzun zamandır beklenen akıllı telefonu nova 9'u tanıttı. Olağanüstü şık ve ultra hafif tasarım, güçlü kamera, yüksek performans ve uzun pil ömrü, nova 9'un özelliklerinden sadece birkaçı. Peki, daha neler sunuyor? Hepsi içeride sizleri bekliyor. İşte HUAWEI nova 9 incelemesi ve ilk bakış notlarımız.

21 Ekim 2021 21:02