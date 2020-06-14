Bugüne dek Gizli Kalmayı Başaran Huawei Mate 40'ın Çıkış Tarihi Sızdı

Bugüne dek şaşırtıcı derecede gizli kalmayı başaran sıradaki amiral gemisi telefon Huawei Mate 40'in çıkış tarihi, bu sefer sızmış olabilir.

Huawei Mate 40'ın Çıkış Tarihi Sızdı
Huawei Mate 30 ProResim: pxfuel

Bu sene tanıtılması beklenen Huawei Mate 40'ın çıkacağı tarih ve birkaç bilgi kırıntısıyla karşı karşıyayız.

Çince sosyal ağ Weibo'daki paylaşıma göre Huawei, yeni nesil amiral gemisi serisini ekim ayında tanıtacak. Aynı tarihlerde Google Pixel 5'in de tanıtılması beklendiğinden, Mate 40 Google'ın telefonuna rakip olarak ortaya çıkabilir. Ancak belirtelim, sızıntının sahibi daha önce duyulmamış bir isim olduğundan, söylenenlere şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Sızıntıya göre Mate 40, 5nm'lik bir yonga seti kullanacak. Bunun Kirin 1000 olması muhtemel, çünkü Mate 30'da Kirin 990'ı, Mate 20'de ise Kirin 980'i görmüştük. Kirin 1000 hakkında ise şimdiye kadar kayda değer bir bilgi gelmedi.

Huawei Mate 40'ın nelerle geleceğini hala pek bilmesek de, Google uygulamalarıyla gelmeyeceğini varsayabiliriz. ABD'deki yasak nedeniyle Android'in sahibi olan Google, Huawei'ye telefonlarında Google Maps, Chrome gibi uygulamaları ve Play Store'u kullanmayı yasaklamak zorunda kalmıştı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğunda tablet, kulaklık ve selfie çubuğu fırsatı
Dark 3. sezon ne zaman? Heyecanla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayında!
12 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Samsung ürünleri sürprizi
Günün En çok Okunanları
Yeni İddialar Göre Ucuz Galaxy S20, Yani Galaxy S20 Lite Geliyor
Koronavirüs sonrası Çin'den pangolin kararı: "Dönüm noktası olabilir"
Koronavirüs günlerinde gözde mavi tur rotaları hangileri olabilir?
Termal kameradan kaçamadılar! Evin duvarının içinde ortaya çıktı!
AMD, NVIDIA DGX A100'ü Duyurdu! İşte NVIDIA DGX A100 Özellikleri!

 

 