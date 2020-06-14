Bugüne dek Gizli Kalmayı Başaran Huawei Mate 40'ın Çıkış Tarihi Sızdı

Bu sene tanıtılması beklenen Huawei Mate 40'ın çıkacağı tarih ve birkaç bilgi kırıntısıyla karşı karşıyayız.
Çince sosyal ağ Weibo'daki paylaşıma göre Huawei, yeni nesil amiral gemisi serisini ekim ayında tanıtacak. Aynı tarihlerde Google Pixel 5'in de tanıtılması beklendiğinden, Mate 40 Google'ın telefonuna rakip olarak ortaya çıkabilir. Ancak belirtelim, sızıntının sahibi daha önce duyulmamış bir isim olduğundan, söylenenlere şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Sızıntıya göre Mate 40, 5nm'lik bir yonga seti kullanacak. Bunun Kirin 1000 olması muhtemel, çünkü Mate 30'da Kirin 990'ı, Mate 20'de ise Kirin 980'i görmüştük. Kirin 1000 hakkında ise şimdiye kadar kayda değer bir bilgi gelmedi.
Huawei Mate 40'ın nelerle geleceğini hala pek bilmesek de, Google uygulamalarıyla gelmeyeceğini varsayabiliriz. ABD'deki yasak nedeniyle Android'in sahibi olan Google, Huawei'ye telefonlarında Google Maps, Chrome gibi uygulamaları ve Play Store'u kullanmayı yasaklamak zorunda kalmıştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın