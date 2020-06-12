Apple, Muhtemelen İsimlerini Bile Hatırlamadığınız İki Hizmetini Kapatıyor

Apple, muhtemelen adını bile hatırlamayacağınız iki hizmetini kapatıyor. Ama yerlerine neyi kullanabileceğinizi önermeyi de unutmuyor.

Apple, iBooks Author ve iTunes U'yu Kapatıyor

Apple, çoğunlukla unutulan iki ürünü iBooks Author ve iTunes U'yu budamaya hazırlanıyor.

Kitap yazma yazılımı iBooks Author, yeni kullanıcılara kapatılırken eğitim amaçlı ses ve video kayıtlarından oluşan iTunes U, 2021'in sonunda kapatılacak. Mevcut iBooks Author kullanıcıları, uygulamadan faydalanmaya devam edebilecek ancak uygulamaya herhangi bir güncelleme gelmeyecek. Apple, içerikleri Pages'e aktarmaya yönelik bir araç üzerinde çalıştığını ve bu aracın yakında hazır olacağını söylüyor. Şu an itibariyle iBooks Author'un birçok özelliği, Pages'e eklenmiş durumda.

iTunes U, 2020-2021 eğitim yılı için mevcut müşterilere sunulmaya devam edilecek. Apple, kullanıcılarını iTunes U yerine Classroom ve Schoolwork gibi hizmetlerini kullanmaya yönlendiriyor. iTunes U'da içerik yayınlayanların ise bu içerikleri Apple Podcasts'a veya Apple Books'a taşımak için uğraşmaları öneriliyor.

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