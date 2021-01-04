Dünya'nın Düz Olduğuna İnananlar, İspat İçin Sonunda Bunu da Yaptı

Dünya düz olsaydı, kanıtlamak inanılmaz derecede kolay olurdu: Örneğin, herhangi bir deniz kıyısına gidip çok uzaklarda seyreden ve ufka dalmayan bir tekneye bakabilir veya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlardan herhangi birinden Dünya'nın bir fotoğrafını çekmesini isteyebilirdik.
Yine de Dünya'nın düz olduğuna inanan insanlar var ama şimdiye kadar herhangi bir kanıt sunabilmiş değiller. Ancak bu iddiayı destekleyecek bir kanıt bulmak için uğraşanlar hala var. İtalya'daki pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen, Venedik'ten bir çift, Sicilya yakınlarında bir yerde olduğuna inandıkları dünyanın ucuna yelken açarak Dünya'nın düzlüğünü kanıtlamak için yola çıkmış.
Sağlık Bakanlığı Denizcilik Sağlık Dairesi'nden Salvatore Zichichi İtalyan La Stampa gazetesine verdiği demeçte, "İkili, Lampedusa'nın kapatılması sırasında Veneto'dan ayrıldı ve tüm kuralları ihlal etti" dedi ve ekledi: "Termini Imerese'de arabalarını sattılar ve bir tekne satın aldılar. Lampedusa'nın (Akdeniz'deki İtalyanlara ait Pelagie Adaları'ndan biri) Dünya'nın sonu olduğunu düşünüyorlardı ve bunu kanıtlayacaklarını söylüyorlardı."
Hayal kırıklığıyla sonuçlanacağı daha en baştan belli olan bu yolculuk, kısa sürede bazı engellerle karşılaştı. İlk olarak, dünyanın en ucuna bir gezi yapmayı planlıyorsanız, bunu, bu kadar çok kısıtlamanın olduğu bir dönemde denemek, hiç doğru değil.
La Republica'nın haberine göre, ikili, bir pusula (Dünya'nın düz olmadığı ilkesine dayanan bir navigasyon sistemi) kullanarak, tekneleriyle yola çıktı ve Lampedusa'ya ulaşmak için Pelagie Adaları'nda yollarını bulmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra kendilerini Ustica adasında kaybolmuş ve yorgun bir halde buldular.
Küresel salgın halen sürdüğü için çift, sağlık görevlileri tarafından karantinaya alındı. Ancak Dünya'nın kenarını bulma kararlılığıyla bir kez daha kaçtılar, ancak üç saat sonra tekrar yakalandılar. Üzgün bir halde, feribotla evlerine dönmek zorunda kaldılar.
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