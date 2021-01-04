Şaşırtıcı Fosil: 50.000 Yıl Önce Öldü, Buzullardan "Sapasağlam" Çıktı

Rusya'nın kuzeyindeki buzullarında bulunan ve 50.000 yıl önce yaşadığı düşünülen yünlü gergedan, uzun zaman önce ölmüş olmasına rağmen son yemeğine kadar "sapasağlam" bulundu.

04 Ocak 2021 15:00

Levent Öztürk