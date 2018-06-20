Bulut Depolama mı, Harici Depolama mı?

Bulut depolamaya geçmenin zamanı gelmiş olabilir! İşte bulut hizmetlerini daha avantajlı yapan 4 neden...

Bulut Depolama mı, Harici Depolama mı?

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