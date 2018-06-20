Bulut Depolama mı, Harici Depolama mı?
Bulut depolamaya geçmenin zamanı gelmiş olabilir! İşte bulut hizmetlerini daha avantajlı yapan 4 neden...
PC'nizin diski doldukça harici bir sabit disk alıp, yarısını verileri taşımakla geçirdiğimiz günler yavaşça geride kalıyor. Bulut teknolojileri giderek daha yaygın hale geliyor. Peki bulut depolama gerçekten daha mı iyi?
Bulut depolamanın yerel depolamaya kıyasla birkaç avantajı var. Bulut hizmetleri yerel sabit diskler kadar hızlı değiller ve internetin olmadığı yerlerde erişilmez hale gelebiliyorlar, ancak şu dört avantajı, bulutu tercih etmenizi sağlayabilir.
1. Her yerden erişim: Bulut depolama hizmetlerine telefonunuzdan, ev ve iş bilgisayarınızdan ulaşabilirsiniz. Çoğu depolama hizmeti, telefonlara yönelik, kullanımı kolay bir uygulama sunuyor. Yani dosyalarınıza erişmek, harici diske göre çok daha kolay.
2. Güvenlik: Harici disklerde dosyalarının güvenliğini kendiniz sağlamanız gerekiyor. Bu aslında kötü bir şey değil, ancak çoğu kullanıcı bunu önemsemiyor. Bulut depolama hizmetlerinin de her zaman güvenli olmadığı biliniyor, ancak bu durum giderek iyileşiyor ve gelişmiş şifreleme standartları sayesinde dosyalarınız güvenli biçimde saklanıyor. Avrupa'daki sunucular, dosyalarınızı sadece sizin okuyabileceğiniz biçimde şifreliyor.
3. Eşitleme: Dosyalarınızı cihazlarınız arasında eşitleyebilmek, dosyayı taşımak zorunda kalmadan aynı dosya üzerinde çalışmayı çok kolaylaştırıyor. Seçmeli eşitleme işlevi, sadece seçtiğiniz klasörleri eşitlemenize izin veriyor, böylece buluttaki tüm dosyaları PC'nizde taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Eşitleme işlevi sayesinde dosyalara PC'niz internete bağlı değilken de ulaşabiliyorsunuz.
4. Maliyet: Tüm faktörler bir yana, maliyet iyi düşünülmesi gereken bir faktör. Harici sürücülerde ne kadar çok öderseniz, o kadar çok depolama alanınız oluyor. Bazı harici diskler, bozulma halinde garanti sunuyor ancak buna silinen dosyalarınızı kurtarmak dahil değil. Silinen dosyaları kurtarma işi ise size binlerce liraya mal olabilecek pahalı bir iş.
Bulut depolama hizmetleri, disklere kıyasla alan başına daha pahalı çünkü üyelik tabanlı çalışıyorlar. Ancak bu maliyetin içine dosya kurtarma seçenekleri ve ek işlevler dahil.
Sonuç olarak boyutları GB'ları aşan ve çok nadir eriştiğiniz dosyaları bulutta saklamak maliyetli olabilir. Ancak sıkça kullandığınız veya elinizin altında bulunmasını istediğiniz dosyalar için bulut hizmetlerine ödeyeceğiniz paraya değeceğini düşünüyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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