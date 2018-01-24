"Bunu Kim Kullanır" Dedirten Yeni Cihaz!

Japonlar, telefonumuza bağlayarak kullandığımız aparatlar listesine, belki de bugüne dek gördüğümüz en acayip cihazı ekledi!

Kim kullanır dedirten bir ürün daha

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