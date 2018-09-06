Büyük iPhone'un Adı iPhone Xs Max Olabilir!

iPhone X'i devam ettirecek telefonlar, önümüzdeki hafta hangi isimle gelecek? Belli oldu.

Büyük iPhone'un Adı iPhone Xs Max Olabilir!

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