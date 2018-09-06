Büyük iPhone'un Adı iPhone Xs Max Olabilir!
iPhone X'i devam ettirecek telefonlar, önümüzdeki hafta hangi isimle gelecek? Belli oldu.
Apple'ın yıllık iPhone tanıtımı etkinliğine sadece bir hafta kaldı. Etkinlikte üç yeni iPhone'la beraber yeni iPad'ler, yeni bir 12 inç MacBook, AirPower ve fazlasını görebiliriz.
Bu üç telefon, iPhone X'in devamı olacak 5,8 inç'lik bir cihaz, bunun 6,5 inç'lik bir Plus modeli ve 6,1 inç'lik LCD ekranlı, tek kameralı bir giriş modelinden oluşacak. Muhtemelen çok fazla heyecan uyandırmadığından LCD modelden bugüne kadar çok fazla bilgi gelmedi. iPhone X'in halefleri olacak telefonların ise iPhone Xs adıyla geleceği söyleniyor (iPhone 10s diye okunacak).
Bununla birlikte büyük ekranlı modelin adı iPhone Xs Plus olmayabilir. 9to5Mac'e göre bu modelin adı iPhone Xs Max olacak. Bu iddia gerçeğe dönüşürse Apple, iPhone 6'dan beri kullandığı "Plus" terimini terk etmiş olacak. Tasarıma gelecek olursak, yeni telefonların üçünün de iPhone X'e benzemesi bekleniyor. Yani iPhone 6'nın neredeyse dört senelik tasarımı bırakılacak.
Yeni iPhone'ların fiyatları hakkında şimdilik bir bilgi yok ama bir iPhone Xs Max satın almayı düşünüyorsanız, umarız para biriktirmeye çoktan başlamışsınızdır.
Zeynel A. Öztürk
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