Büyük Kavgada Son Karar Çıktı, App Store İçin Bir Dönem Sona Erdi!

Apple ve Epic Games, oyun devinin yüzde 30'luk payı ödememek için Apple'ın ödeme sistemlerini atlamaya çalışmasından beri mahkeme koridorlarını arşınlıyor. Bu "savaş" neredeyse bir yıl önce, Apple'ın Fortnite'ı ticari sistemleri atlama girişimleri nedeniyle App Store'dan çıkardığı zaman başladı. Buna karşılık Epic, Apple'a dava açtı ve ardından sözleşmenin ihlali nedeniyle Apple tarafından karşı dava açıldı.
Bugünse, mahkeme nihayet davada kararını verdi ve her iki taraf için de bakış açısında göre hem zafer, hem de bozgun olarak değerlendirilebilecek bir durum ortaya çıktı. Yargıç Yvonne Gonzalez-Rogers esasen iki karar yayınladı. İlki, Apple'ın geliştiricilerin kullanıcıları alternatif harici ödeme yöntemlerine yönlendirmesini kısıtlayamayacağını açıkça belirtiyor. İhtiyati tedbir 90 gün içinde yürürlüğe girecek. Kararın özeti şu şekilde: "Apple, geliştiricilerin uygulamalarına harici bağlantılar veya uygulama içi satın alma seçeneklerine izin vermelidir." Böylece bir devir sona eriyor ve Apple, App Store'da alternatif oyun içi satın alma yöntemlerine izin vermek zorunda kalacak gibi görünüyor.
İkinci karar, tam tersine Apple'ı destekliyor. Karar, Epic Games'in Ağustos ve Ekim 2020 aylarında iOS'ta müşterilere doğrudan ödeme teklif ettiğinde gerçekten sözleşmeyi ihlal ettiğini söylüyor. Bu nedenle, Epic Games şimdi Apple'a ilgili tüm gelirin yüzde 30'unu ödemek zorunda kalacak. Bu süre içinde kazanılan gelir 12.17 milyon dolar civarında olduğundan, Epic'in Apple'a ödemesi gereken meblağ 3.6 milyon dolar oluyor.
Apple, kararlar sonrasında yaptığı açıklamada sonucun kendisi için bir zafer olduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Bugün mahkeme, başından beri bildiğimiz şeyi onayladı: App Store, antitröst yasasını ihlal etmiyor. Apple, iş yaptığımız her segmentte zorlu bir rekabetle karşı karşıyadır ve müşterilerimizin ve geliştiricilerin, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin dünyanın en iyileri olduğu için bizi tercih ettiğine inanıyoruz. App Store'un güvenli ve güvenilir bir pazar yeri olmasını sağlamaya kararlıyız."
Epic Games CEO'su Tim Sweeney ise, Twitter'da Apple'a ödeme yapmaları gerektiğine dair kararla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi: "Bugün açıklanan karar, geliştiriciler veya tüketiciler için bir kazanç değildir. Epic, bir milyar tüketici için uygulama içi ödeme yöntemleri ve uygulama mağazaları arasında adil rekabet için mücadele ediyor."
Sonraki tweetlerinde de yönetici şunları söylüyor: "Fortnite, Apple uygulama içi ödeme konusunda adil bir rekabet sağlandığında ve uygulama içi ödeme sunabileceği zaman iOS App Store'a geri dönecek. Dijital platformlarda adil rekabet mücadelesine bu kadar zaman ve emek harcayan herkese ve özellikle çok karmaşık bir davayı hızlı bir zaman çizelgesinde yönettiği için mahkemeye teşekkür ederiz. Savamaya devam edeceğiz."
Bu iki karar sonrasında zaferin, ilk kararla birlikte Epic tarafından elde edildiğini söylemek mümkün. Zira bu karar, gerçekten uygulama mağazalarında bir dönemin sona ermesi anlamına geliyor. Yine de Apple'ın durumu zafer olarak görmesi şaşırtıcı.
Epic Games, CNBC'ye yapılan açıklamasında mahkemenin Apple'a yapılacak ödeme hakkındaki kararına itiraz edeceğini doğruladı.
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