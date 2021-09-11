Büyük Kavgada Son Karar Çıktı, App Store İçin Bir Dönem Sona Erdi!

Apple ve Epic Games arasında 1 yıldır devam eden kavga nihayet mahkeme kararıyla sona erdi. Ortaya çıkan sonuç, Apple her ne kadar zafer gibi görse de, asıl zaferin Epic Games tarafından elde edildiğini gösteriyor. Ayrıca bu sonuç, App Store için de bir dönemin sona ermesi anlamını taşıyor.