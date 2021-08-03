Elon Musk, Şimdi de Apple ve Epic Games Arasındaki Davaya Karıştı!

Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, oyun Ağustos ayında iOS App Store'dan kaldırıldıktan sonra Apple'a dava açmıştı. Apple'ın oyunu kaldırmasının nedeni, Epic'in oyununa Apple'ın App Store satın alımları için %30 komisyonunu atlamasına izin verecek bir doğrudan ödeme sistemi oluşturmasıydı. Epic, Apple'ı suçladı ve App Store'un tekelci olduğunu iddiası ile dava açtı. Apple, Epic'in davasını bir pazarlama numarası olarak nitelendiriyor ve App Store'un geliştiricilere çok büyük bir iPhone ve iPad kullanıcısı kitlesine erişim sağladığını savunuyor.
Ve şimdi bu konuda konuşma sırası Elon Musk'a gelmiş gibi görünüyor. Musk'ın bu konuda kendine has düşünceleri var. Tesla ve SpaceX CEO'su, geçtiğimiz gün bir tweet'te, "Apple uygulama mağazası ücretleri, internette fiili bir küresel vergidir. Bence Epic bu konuda haklı" dedi.
Buna ek olarak, şunları da yazdı: "Normalde, rekabetçi baskı Apple'ın ücretlerini düşürmesine neden olmalıydı. Ancak Apple ve Google, telefonlar üzerinde bir tekel gibi çalışıyor. Apple'ın %30 komisyonu kullanıcılardan gizleniyor, aksi takirde infial çıkardı."
Apple ve Epic Games, Musk'ın tweet'inin üzerine herhangi bir görüş belirtmedi.
Musk'ın yorumları, her iki şirket de davada bir hakimin kararını beklerken geldi. Yaklaşık dokuz ay süren birçok duruşma ve davadan sonra Apple ve Epic, 24 Mayıs'ta Kaliforniya'daki bir ABD Bölge Mahkemesine son konuşmalarını yaptılar. Aynı dava yakında bir Avustralya mahkemesine de götürülecek.
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