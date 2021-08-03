Elon Musk, Şimdi de Apple ve Epic Games Arasındaki Davaya Karıştı!

Tesla CEO'su Elon Musk, şimdi de Epic Games ile Apple arasındaki yılan hikayesine dönen davaya karıştı... İşte Elon Musk'ın Apple ve Epic Games arasındaki kavga hakkında söyledikleri...