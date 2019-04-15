Büyük Note'un Adı Galaxy Note 10 Pro Olabilir!
Galaxy Note 10'un iki farklı ekran boyutuyla geleceği iddasına şimdi de "Note 10 Pro" iddiası eklendi!
Galaxy Note 10'un iki farklı model olarak gelebileceği iddası, geçen günlerde ortaya çıkmıştı. Bu modellerin farklı ekran boyutları ve kameralarla geleceği söyleniyordu.
Sızıntılarıyla tanınan @UniverseIce, büyük ekranlı modelin adının Galaxy Note 10 Pro olacağını söyledi. Samsung'un "Pro" sözcüğünü son senelerde telefonlarında kullanmadığını biliyoruz. Firma daha çok "+" işaretini kullanmayı tercih ediyor, Galaxy S8, S9 ve S10+ modellerinde olduğu gibi.
Daha önceki rapor, Galaxy Note 10'un 6,28 inç ve 6,75 inç'lik modeller olarak tanıtılacağını söylüyordu. Rapora göre telefonlar sırasıyla çift ve üç arka kamerayla gelecekti. Yeni gelen bilgi doğru ise bu modeller, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro olarak tanıtılabilir.
"Pro", büyük modelde sunulacak ek işlevlerin habercisi olabilir. Samsung, Pro modelinde daha güçlü kamera işlevleri de sunabilir. Ancak tüm bunlar şimdilik birer tahminden ibareti.
Galaxy Note 10'un çıkmasına henüz birkaç ay var ve bu esnada birçok şey değişebilir. Buna telefonun ismi de dahil. İki cihaz hakkında şu ana kadar ortaya çıkmış net bir bilgi yok. Daha net bilgilerin önümüzdeki haftalarda ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.
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