Oyun Devi Activision Blizzard'da Çalışanlar Kazan Kaldırdı!

Activision Blizzard, zor günler geçiriyor. Şu an çalışanları tarafından federal iş yasasını ihlal etmekle suçlanan Activision Blizzard, kısa bir süre önce de cinsel taciz skandallarıyla karşı karşıya kalmış ve akabinde de Activision Blizzard CEO'su ile birkaç yönetici istifa etmek durumunda kalmıştı. Şimdi ise şirket, çalışanlarının protestoları ile karşı karşıya.
Activision Blizzard çalışanları, şirketin kendilerine mobing uyguladığı gerekçesiyle şirketi protesto ediyor. Konu Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na sevk edilmiş durumda. Dava dosyası henüz detaylandırılmamış olsa da, cinsel taciz sürecinin de çok taze olduğu göz önüne alındığında şirketin başının bir hayli ağrıyacağını düşünebiliriz.
Activision Blizzard cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.
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