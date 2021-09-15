Oyun Devi Activision Blizzard'da Çalışanlar Kazan Kaldırdı!

Activision Blizzard çalışanlar, şirketi federal iş yasasını ihlal etmekle suçluyor.

  • Ercan Uğurlu
Activision Blizzard Çalışanlarından Protesto

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