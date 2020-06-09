Buzdolabı Alanlara 3.000 TL'ye Varan Hediye Çeki Fırsatı!

LG'nin inovatif buzdolabı LG InstaView, LG markalı beyaz eşyalarda indirim kazandırıyor. 07 Temmuz tarihine kadar 3.000 TL'ye varan indirim çeki fırsatı! İşte kampanyadan yararlanmak için bilmeniz gerekenler.

3.000 TL'ye Varan Hediye Çeki Fırsatı!

LG Electronics (LG), kazandırmaya devam ediyor. 06 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında, LG BrandShop, Teknosa ya da MediaMarkt mağazalarından LG InstaView GC-Q247CSBV modelini alanlar 2.000TL değerinde, GC-Q22FTQKL ve GR-X31FTKHL modelini alanlar ise 3.000TL değerinde LG beyaz eşya ürünlerinde geçerli indirim kodunun sahibi olacaklar.

Katılımcıların indirim koduna sahip olabilmeleri için; en geç 07 Temmuz 2020 tarihine kadar LG Müşteri Bilgi Merkezi'ni 444 6 543(LGE) arayarak satın aldıkları buzdolabının kurulum talebini yapmaları ve gerekli kampanya katılım onayı ile kodun kullanılacağı mail adresini bildirmeleri gerekiyor.

LG Haziran Ayında Kampanyalara Devam Edecek

LG çok kazandıran kampanyalarına Haziran ayında yeni kampanyalar ekleyecek. Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek kampanyalardan biri olan "Sosyal Medya Kampanyası"na katılıp hediye kazanma şansına sahip olmak isteyenlerin Instagram üzerinden @lgturkiye hesabını takipte kalması gerekiyor.

LG InstaView Buzdolapları Soğuk Hava Kaybını Önlüyor

LG IntaView Door-in-Door™ Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile, daha fazla yiyecek depolarken, "tık"lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.

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