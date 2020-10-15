Buzdolabı Üzerinden Oyun Oynanır mı? Görünüşe Bakılırsa Cevap Evet...

Nereden karşımıza çıkacağını kestirmekte zorlandığımız efsane oyun Doom'u, şimdi de Samsung Family Hub buzdolabında çalıştırmayı başardılar!

Doom'u Samsung Buzdolabinda Çalıştırdılar

Yeni konsolları beklerken aklınıza gelecek olan son şey, Doom olabilir. Ancak bugüne kadar birçok cihazda çalıştırılan oyun, bu kez bir Samsung Family Hub buzdolabında çalıştırıldı.

xCloud ve Xbox Game Pass sayesinde kapısı kapalı buzdolabınızın önünde Doom canavarlarını doğramanız, artık teknik olarak mümkün. Tabi, bunu kontrolleri bulunmayan 4.000 dolarlık bir buzdolabında yapmanın ne işe yaradığı tartışılıabilir. Yine de Doom'u burada görmek ilginç bir deneyim.

Oyunun buzdolabında nasıl çalıştığına gelirsek, bu işi başaran ilginç kişi, Xbox Android uygulamasını sideloading yöntemiyle Family Hub'a yüklemeyi başarmış.

Önemli bir başarı, ancak Samsung'un buzdolabının diğer yeteneklerinin unutulmasını istemeyeceğinden eminiz.

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