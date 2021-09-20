Chevrolet'den Bolt Sahiplerine Şok Uyarı: Diğer Araçlardan Uzağa Park Edin!

Chevrolet, Bolt sahiplerini arabalarını diğer arabalara en az 15 metre uzağa parka etmemeleri ve otoparkların en üst katını kullanmaları konusunda uyardı. Bu garip istek, doğal olarak araç sahiplerini küplere bindirdi!