Chevrolet'den Bolt Sahiplerine Şok Uyarı: Diğer Araçlardan Uzağa Park Edin!

General Motors'un pil sorunlarını düzeltmek ve yangın riskini azaltmak için Chevrolet Bolt'u geri çağırma kararı doğru bir hareketti, ancak zaman geçtikçe Bolt sahiplerinden istenen şeylerin listesi büyümeye devam ediyor. Önce araçlar geri çağrıldı, daha sonra araçları şarj ederken başlarında durmaları istendi. Şimdi de diğer araçlardan ve binalardan belli bir uzaklıktan öteye park etmeleri isteniyor. Ayrıca, eğer garaja bırakılacaksa, en üste park edilmesi söyleniyor.
Bolt müşterileri artık otomobilleri için düzgün, kalıcı bir çözüm getirilmesini istiyorlar. Aksi taktirde, "toplumdan dışlanmış canavarlar" gibi yaşayacaklarını iddia ediyorlar.
Bloomberg'in haberine göre, GM sözcüsü Dan Flores bu uyarıların "çok nadir olsa da, bir yangın çıkması durumunda çevredeki araçlara ve binalara zarar gelmemesi için önlem alma amacıyla" yayınlandığını söyledi.
Bu uyarılar pratikte hiç uygulanabilir görünmediğinden dolayı GM'nin artık bu araçları geri toplaması ve sahiplerine parasını ödemesi gerektiği düşünülüyor. Pil tedarik sorunlarından dolayı şu anda Bolt üretimi zaten durmuş durumda, bu yüzden piyasada yeni Bolt'lar görülmüyor. Bolt sahipleri de sürekli şüphe ve korku içerisinde yaşamaktansa araçlarını firmaya geri verip kurtulmak istiyorlar.
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