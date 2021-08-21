Call of Duty Bir Kez Daha 2'inci Dünya Savaşı Dedi: Vanguard'a Hazırlanın!

Call of Duty, kasım ayında çıkacak COD: Vanguard ile İkinci Dünya Savaşı'na geri dönüyor. Call of Duty: Vanguard fragmanı da yayınlandı, çıkış tarihi belli oldu.