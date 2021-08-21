Call of Duty Bir Kez Daha 2'inci Dünya Savaşı Dedi: Vanguard'a Hazırlanın!

2003 yılında piyasaya sürülen ilk Call of Duty oyunu, II. Dünya Savaşı'nı konu alıyordu. Daha sonra 2007 yılında Modern Warfare'i piyasaya sürerek savaş ortamını günümüze genişleten ünlü seri, sonraki oyunlarda ise bizleri fütüristtik bir geleceğe taşıyarak Advanced Warfare ve Infinite Warfare oyunlarıyla gündeme gelmişti. Ancak gelecek buraya kadarmış; geri dönüyoruz!
Tarih tekerrürden ibarettir derler. Call of Duty de bu sözü hatırlamış olacak ki, yeni oyunda oyun severleri bir kez daha İkinci Dünya Savaşı'na götürecek. Kasım ayında piyasaya çıkması planlanan yeni oyunun adı Call of Duty: Vanguard olurken, oyundan ilk fragman da geldi.
Bu defa İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın doğu ve batı cephelerinde çarpışacağımız yeni oyunda, ayrıca Pasifik ve Kuzey Afrika bölgelerini de ziyaret edeceğiz. Hikaye modunun yanı sıra yine online üzerine kurulu olacak olan oyun için şu an hazır 20 harita bulunuyor. Normal modlara ek olarak hayatta kalmak için 8 takımı karşı karşıya getiren bir Battle Royale modunu da bulunduracak olan Call of Duty: Vanguard'ın açık betasının yakında başlaması bekleniyor.
Call of Duty: Vanguard, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X platformlarında yer alacak. Call of Duty: Vanguard'ın çıkış tarihi ise 5 Kasım.
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