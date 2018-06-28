Canavar Gibi Bir Nokia Geliyor

Nokia, şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü telefonu için düğmeye bastı!

Canavar gibi bir Nokia geliyor

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