Canavar Gibi Bir Nokia Geliyor
Nokia, şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü telefonu için düğmeye bastı!
Nokia 8 Sirocco her ne kadar iyi bir telefon olsa da, bir amiral gemisi olmayı tam anlamıyla hak ettiği söylenemez. Ama görünüşe bakılırsa Nokia, gerçek amiral gemisini henüz sahneye çıkartmış değil ve bunun için çalışmalara başlamış durumda.
Twitter'ın ünlü sızıntı hesaplarından birine sahip olan Roland Quandt, üst seviye bir Nokia için hazır olmamızı öneriyor. Quandt'ın iddiasına göre Nokia, Snapdragon 845 yonga setine sahip bir telefon üzerinde çalışıyor.
Daha da ilginç olansa, bu telefonun, Çinli cep devlerinin öncülüğünü yaptığı bir teknolojiye sahip olacağı iddiası. Bu iddia, Vivo Nex ve Oppo Find X gibi telefonlar düşünüldüğünde, tamamen çerçevesiz ve çentiksiz bir Nokia'nın yolda olabileceği anlamına gelebilir.
Şimdilik yeni Nokia telefon konusunda daha fazla bir bilgi yok. Ama Quandt, çok daha fazlasını yakında paylaşacağının sözünü de veriyor.
Cem Sinanoğlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın