Koronavirüs Aşısında Büyük Gelişme: Yüzde 90 Başarı!

Tüm Dünya Koronavirüs salgını ile mücadele ederken ve COVID-19 vakaları hızla artarken, çok sayıda aşı çalışması da, farklı ülkelerde sürdürülüyor. Şimdiye kadar Rusya'nın aşı hakkındaki iddialarını saymazsak, kayda değer bir haber gelmiş değildi. Ama büyük ilaç şirketi Pfizer'den gelen son haber, umutları arttıracak cinsten.
Pfizer, BioNTech ile birlikte yürüttüğü aşı çalışmalarında, önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, üzerinde çalışılan Koronavirüs aşısının, hastalığı engellemede yüzde 90 oranında başarı sağladığı müjdelendi.
Koronavirüs Aşısının Yan Etkisi Var mı?
Şu ana kadar yapılan denemelerde, bulunan aşının ciddi bir yan etkisinin de gözlemlenmediği bildiriliyor. Tabii ki bu durum, kısa vade için geçerli. Testlerin devam ettiğini söyleyen Pfizer yetkilileri, aşı için ABD'de, en azından "acil durumlar" için tescil isteyeceklerini söylüyor.
Aşının, şu ana kadar elde edilen verilere göre, 1 yıl boyunca koruma sağlayacağı düşünülüyor. Pfizer, 44.000 kişi ile yürüttüğü testlerle ilgili ayrıntılı bir raporu, bu ayın sonuna kadar sunacak.
BioNTech'in Kurucusu Bir Türk
Pfizer'in aşı çalışmasındaki ortağı olan BioNTech, bir Türk olan Prof. Uğur Şahin tarafından kuruldu. Şahin, şu anda da şirketin CEO'luk görevini üstleniyor. Aşı çalışmasına 10 ay önce başladıklarını söyleyen Şahin, şu an gelinen noktanın büyük bir öneme sahip olduğunun altını çiziyor.
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