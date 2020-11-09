Koronavirüs Aşısında Büyük Gelişme: Yüzde 90 Başarı!

Koronavirüs'e karşı yürütülen aşı çalışmalarından büyük bir müjde geldi. Pfizer ve ortağı BioNTech, geliştirdikleri aşının yüzde 90 oranında başarılı olduğunu duyurdu.